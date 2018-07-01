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Трагически известный Псебай 9 сентября получит нового главу
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Трагически известный Псебай 9 сентября получит нового главу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Краснодарском крае 9 сентября пройдут 64 избирательные компании. Среди них состоятся и выборы главы поселка Псебай.
Напомним, поселок стал известен всей России после трагедии, которая произошла 14 мая. Два молодых человека (16-ти и 20-ти лет) ударили многодетную мать камнем по голове. После этого они изнасиловали ее. Чтобы скрыть следы преступления, подростки задушили женщину, а тело спрятали в кусты.
Жестокое убийство вызвало большой резонанс, возможно, это и повлияло на то, что глава Псебая Алексей Жарков сложил полномочия по собственному желанию. Новый руководитель поселка будет выбран 9 сентября. До этого момента исполняющим обязанности будет Алексей Букин.
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