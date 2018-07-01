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Забегом «на шпильках» отметили День молодежи в Пушкине
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Забегом «на шпильках» отметили День молодежи в Пушкине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
День молодежи в Пушкине отпраздновали необычным способом ‐ здесь прошел забег «на шпильках». Девушки соревновались в умении не только грациозно ходить на каблуках, но и бегать.
Источник фото: телеканал «360»
Требования строгие ‐ высота каблука должна быть не менее 9 сантиметров.
«Шпильки должны быть не меньше 9-ти сантиметров, то есть мы прям отмеряли линейкой на сцене, и да, расстояние 50 метров, участвуют девочки строго от 16 лет», — рассказала организатор забега «на шпильках» Софья Евенсапер.
Одни девушки бежали в любимых шортах, другие — в креативном наряде. Не обошлось и без падений — длинная юбка, говорит Алина Савасина, стоила ей победы.
Источник фото: телеканал «360»
«Наверное, это просто волнение какое-то, ну и длинная юбка все же не для забега, вообще я думала, что справлюсь, но я даже не заметила, как я упала», — говорит Алина.
Дистанция составляла всего лишь 50 метров — бежать пришлось немного, но времени на разгон не было. Несмотря на немалый риск упасть и получить травму, девушки были настроены решительно. Почти все участницы готовились заранее и прошли строгий предварительный этап. К забегу допустили только тех, кто уверенно держится на каблуках — для этого нужно было станцевать на высоких шпильках.
Источник фото: телеканал «360»
Подарков было множество — косметика, подарочные сертификаты в салон красоты. И главный приз — скидка на обучение в автошколе. Его получила Татьяна Тереньтева, которой ради победы пришлось пойти на некоторые ухищрения.
Источник фото: телеканал «360»
«У меня спадали каблуки, поэтому мне пришлось замотать их скотчем, чтобы все было нормально, чтобы я не упала, и у меня получилось занять первое место, и я очень хотела учиться в автошколе, как раз планировала — и здесь такой потрясающий подарок», — радуется Татьяна
Соревнования показали — спорт может быть не только полезным, но и веселым.
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