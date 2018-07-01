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Настоящую боль видно по глазам
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Настоящую боль видно по глазам 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Героем этого номера стал победитель конкурса «Московские мастера» в номинации «Фельдшер» Сергей Ретивов.
— Может, я и стал лучшим в конкурсе. Но это не значит, что лучше меня и вправду никого нет. Есть люди профессиональнее меня.
— Первая смерть на вызове случилась в 2000 году. Дедушка. Инфаркт миокарда. Остановка сердца. Мы сделали все возможное, но его нельзя было спасти. Я перестал спать, есть. Внутренняя тревога не давала покоя. А потом — следующие смены, следующие больные, и постепенно все приходит в норму.
— Нет, из-за пациентов я никогда не плакал.
— Мне хочется верить, что жизнь не заканчивается прямой линией на кардиомониторе, а продолжается в другом измерении.
— Если бы люди были бессмертными, мне бы пришлось сменить профессию.
— Вообще, когда-то я хотел летчиком стать. И в каком-то смысле у меня это получилось. «Летаю» вот на карете скорой помощи под вой сирены и вспышки мигалок.
— Мой отец всю жизнь проработал водителем на скорой. Иногда он брал меня с собой и отвозил на станцию. И я без конца слушал истории о том, как спасают человеческие жизни. Так что я, можно сказать, воспитывался фельдшером. О другой профессии не могло быть и речи.
— Меня немного раздражает, когда на вызове с поводом «без сознания, не дышит» родственники больного требуют надеть бахилы.
— Внимательность к мелочам может сделать тебя неуязвимым в той или иной ситуации.
— Не у всех врачей есть свое кладбище.
— Настоящую боль видно по глазам. В них читается страх и отчаяние, которые невозможно скрыть.
— Когда нам машут рукой на улице, мы обязаны остановиться. Но иногда в таких ситуациях мы слышим фразу «командир, подбросишь до дома?» Но мы можем только мягко ответить: «Больше, пожалуйста, так не поступайте». Для некоторых вызвать скорую — все равно что пиццу заказать. Это потребительское отношение, наверное, искоренить невозможно. Как-то нас вызвали для того, чтобы мы сигареткой угостили.
— Свои амбиции нужно уметь гасить. Они мешают работе.
— Никогда не обижайтесь на стариков.
— Я когда-то домоседом был. Зависал в PlayStation, и ничего мне не нужно было. Но друг как-то позвонил, сказал, что познакомился с классными девчонками в парке. В тот день я впервые увидел свою Л ену. Она училась в другом городе, и я писал ей письма в общежитие. Она не отвечала. В конце концов я узнал, когда она снова приезжает в Муром, пришел к ней домой и просто сказал «привет». А потом мы поженились.
— Бывает, я засыпаю прямо во время игры с детьми.
— Детям не нужны ни компьютеры, ни модные телефоны. Им нужно, чтобы родители почаще были дома.
— Я не люблю, когда дома говорят о работе.
— А время-то летит все быстрее и быстрее.
— Жить хорошо, а радоваться жизни — еще лучше.
ДОСЬЕ
Сергей Ретивов родился в Муроме в 1978 году. С 19 лет работает фельдшером. В 1998 году окончил Муромское медицинское училище, в 2007-м переехал в Москву. Сегодня работает фельдшером на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова.
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