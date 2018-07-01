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В Тверской области 5 социальных проектов получат гранты
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В Тверской области 5 социальных проектов получат гранты 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: Тверская неделя
На всероссийский конкурс «Активное поколение» поступили более 170 заявок из 11 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. 5 проектов из Тверской области стали победителями и получат гранты на реализацию.
НКО-победители и их проекты:
Центральная библиотека Спировского района — проект «Серебряный возраст»;
Редакция бологовской газеты «Новая жизнь» — просветительский проект «Творческие посиделки»;
Заволжская школа имени П. П. Смирнова — проект «Наставнический опыт»;
Попечительский совет школы — проект «Радость жизни»;
Редакция газеты «Спировские известия» — проект «Школа корреспондентов».
Проекты получат гранты на общую сумму 500 тыс. рублей. Они нарпавлены на обеспечение досуга, проведение творческих занятий, обучение и консультирование пенсионеров, сохранение народных традиций популяризацию здорового образа жизни.
Еще 6 НКО из Тверской области стали победителями конкурса Президентских грантов в начале июня 2018 года. Они получат на реализацию творческих проектов около 8 млн рублей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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