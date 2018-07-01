В Тверской области 5 социальных проектов получат гранты

На всероссийский конкурс «Активное поколение» поступили более 170 заявок из 11 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. 5 проектов из Тверской области стали победителями и получат гранты на реализацию.

НКО-победители и их проекты:

Центральная библиотека Спировского района — проект «Серебряный возраст»;

Редакция бологовской газеты «Новая жизнь» — просветительский проект «Творческие посиделки»;

Заволжская школа имени П. П. Смирнова — проект «Наставнический опыт»;

Попечительский совет школы — проект «Радость жизни»;

Редакция газеты «Спировские известия» — проект «Школа корреспондентов».

Проекты получат гранты на общую сумму 500 тыс. рублей. Они нарпавлены на обеспечение досуга, проведение творческих занятий, обучение и консультирование пенсионеров, сохранение народных традиций популяризацию здорового образа жизни.

Еще 6 НКО из Тверской области стали победителями конкурса Президентских грантов в начале июня 2018 года. Они получат на реализацию творческих проектов около 8 млн рублей.