«Я себя такой давно не помню»: Анастасия Денисова похвасталась похудением

Звезда сериала «Деффчонки» Анастасия Денисова продолжает мотивировать подписчиц на работу над собой. Актриса ранее сообщила им, что собралась сбросить лишние килограммы и стать еще более красивой. Прошло время и знаменитость доказывает, что не была голословной.

Образ пышнотелой Палны Анастасия Денисова воплотила на экране более чем успешно, но в жизни актриса не была довольна своими формами. Она поняла, что над ними необходимо работать, что и начала делать. Телезвезда решила правильно питаться и уделять внимание спорту, что вскоре принесло первые результаты. 33-летняя селебрити похвасталась своими достижениями: «Увидев первые результаты, у меня появился азарт! Сладкого еще хочется, но не до слез! Вредного хочется, но и полезная еда стала вкуснее! На выходных так нагулялась и натанцевалась, как за 2 дня кардиотренировок!»

Анастасия довольна внешностью настолько, что даже начала фотографировать себя. После того как из тела ушла лишняя вода, процесс снижения веса пошел медленнее, но не остановился. Денисова отмечает, что ставила для себя срок похудеть до 1 июля, но пока ее последний килограмм остается «на месте», потому она решила не останавливаться и продолжать худеть и в следующем месяце: ⠀ «На море постараюсь не наесть лишнего, буду много ходить, искать возможности самостоятельно тренироваться. А по возвращении продолжу интенсивно заниматься! Прощание с лишними килограммами и сантиметрами открыло мне новые горизонты. Я себя такой интересной, решительной и уверенной в себе давно не помню. Со мной происходит очень интересная трансформация от внешнего к внутреннему самоощущению».

Денисова подчеркнула, что за последнюю неделю потеряла в талии несколько сантиметров и около килограмма веса. У нее стало получаться «слышать себя настоящую», не тревожиться из-за мелочей и даже побороть свои страхи. В качестве бонусов за свои старания артистка купила себе любимой много купальников и платьев. Старания артистки оценили ее подписчики: «Вот мотивация, молодец, отличный результат!» «Красивая была, а стала еще лучше. Как это себе похудеть?» «Я тоже с вами худею, беру пример, вы отличную идею подали». «Моделью не стать, но результат имеет место быть, молодчина!» «Круто, я тоже так хочу, только где силу воли взять?»

Анастасия Денисова не всегда была довольна собой, не так давно она рассказывала о комплексах, которые были у нее в прошлом.