Супергерои и принцессы: 6 детских образов в стиле популярных персонажей

У каждого ребенка есть любимый мультгерой, на которого очень хочется быть похожим: супергерои — у мальчиков, принцессы — у девочек. Заботливые родители балуют детей и находят одежду и аксессуары с изображением дорогих сердцу персонажей. Но мы пойдем дальше и предложим ребенку одеться в стиле любимого героя. Вот за что можно легко получить орден супермамы или звание самой лучшей бабушки! Ну или как минимум миллион поцелуев и искренние объятия.

Стильному подростку — Диппер из «Гравити Фолз»

Футболка Absorba, цена: от 1 890 руб. ; Detvorashop, жилет Nukutavake, цена: от 1827 руб. ; Pour maman, шорты Nukutavake, цена: от 1625 руб. ; Detvorashop, кеды Lanvin, цена: от 28700 руб. ; кепка STELLA MCCARTNEY KIDS, цена: от 2196 руб.

«Гравити Фолз» — популярный мультик. Это история о двух подростках, которые отправились на каникулы к дядюшке в городок, где происходят загадочные события. Прообразом одного из главных героев — Диппера — стал создатель мультсериала Алекс Хирш . Он наделил мальчугана присущими ему самому чертами: рассудительностью, смелостью и жаждой приключений.

Образ Диппера отлично подойдет на лето в средней полосе — жилетка защитит от холода вечером, а в шортах и футболке будет очень удобно днем.

Милой девочке от 2 до 4 — свинка Пеппа

Платье PATACHOU, цена: от 6553 руб. ; шляпка LILI GAUFRETTE; туфли AGE OF INNOCENCE, цена: от 6650 руб.

Розовое платье и черные туфельки — мамы маленьких девочек без труда отгадают эту героиню. В дополнение подойдет кокетливая шляпка, ведь свинка Пеппа любит наряжаться. Сама героиня мультика вполне симпатичный персонаж — заботится о младшем брате, внимательна к окружающим, любопытна и всегда готова помочь.

Непоседливому дошкольнику — Миньон из мультфильма «Гадкий Я»

Футболка поло Mayoral, цена: от 704 руб. ; кепка BOSS KIDS, цена: от 2 628 руб. ; Detvorashop; кроссовки Mayoral, цена: от 2 138 руб. ; Detvorashop; комбинезон THE ANIMALS OBSERVATORY, цена: от 10 709 руб. ; солнцезащитные очки OLIVER GOLDSMITH, цена: от 8 094 руб.

Образ Миньона подойдет для уверенных в себе малышей, которые не терпят однообразия и скуки. Эти забавные и жизнерадостные создания дарят позитив и вызывают улыбку у людей. Солнечные очаровашки Дейв, Джордж, Стюарт и их друзья легко справляются с проблемами и любят веселиться. Одежда в стиле миньонов — выбор активной детворы.

Модному мальчику от 5 до 12 — Человек-Паук

Прямые брюки HARMONT & BLAINE JUNIOR, цена: от 5649 руб. ; вязаный топ STONE ISLAND JUNIOR, цена: от 6748 руб. ; кепка MONCLER KIDS, цена: от 4600 руб. ; хайтопы на липучке BUSCEMI KIDS, цена: от 33 888 руб. ; солнцезащитные очки STELLA MCCARTNEY KIDS, цена: от 41 77 руб. ; игрушка йо-йо Yo Phone

Человек-Паук — супергерой со сверхъестественными силами. Способен прилипать к твердым поверхностям при помощи паутины. Он предсказывает будущее («паучье чутье») и видит в темноте. Возможно, и ваш сын мечтает спасти планету?

Веселой школьнице — Анна из «Холодного сердца»

Жакет-болеро Mayoral, цена: от 1 061 руб. ; Detvorashop; водолазка, цена: от 870 руб. ; Crazy Lime; юбка DKNY KIDS, цена: от 3 472 руб. ; сапоги MONNALISA, цена: от 15 368 руб.

Обаятельная, искренняя и смелая принцесса Анна завоевала сердца детей и теперь появляется в качестве принта на детской одежде не реже, чем свинка Пеппа. Ее неизменное платье с национальными мотивами выглядит мило и женственно.

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Крутому парню от 8 до 13 — образ Брюса Уэйна из «Бэтмена»

Сорочка, цена: от 4200 руб., Cinichki; туфли-дерби GALLUCCI, цена: от 12700 руб. ; костюм-двойка DOLCE & GABBANA KIDS; галстук DAL LAGO, цена: от 3460 руб.

Бэтмен (настоящее имя — Брюс Уэйн) — супергерой и борец с преступниками. Он занимает второе место после Супермена в списке 100 лучших героев комиксов по версии IGN. Это тактик, эрудит и детектив. Ведет трудную двойную жизнь: днем он владелец миллиардного состояния и бизнесмен Брюс Уэйн, а ночью — Бэтмен.

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