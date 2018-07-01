10 психологических экспериментов о поведении человека, которые открывают неприятную правду о нас

Человека всегда завораживала неизвестность того, как работает разум и каковы причины нашего поведения. И вот в начале XX века получила развитие экспериментальная психология.

Исследования изучали целый ряд областей: от поведенческих до социальной динамики и сложных биологических процессов, происходящих в мозге. Результаты тщательно контролируемых исследований, проведенных во имя экспериментальной психологии, поведали многое о человеческом состоянии, благодаря им мы стали лучше понимать, почему мы ведем себя так или иначе.

Мы собрали список самых знаменитых и интригующих экспериментов прошлого века. От самых простых социальных до изучающих сложные поведенческие модели, которые раскрывают то, как работает человеческое подсознание, и сдвигают принятые этические рамки. Вы точно задумаетесь, все ли вы знаете о себе и на что способен человек на самом деле.

«Голубоглазые/кареглазые»

В 1968 году после убийства борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга учительница Джейн Эллиот попыталась обсудить проблемы дискриминации, расизма и предубеждения с учениками третьего класса в школе города Рисевилл, штат Айова. Чувствуя, что дети не только не понимают, что значит дискриминация по цвету кожи, но и никогда не встречали ее проявления в небольшом городе, Эллиот начала двухдневное упражнение «голубоглазые/кареглазые», чтобы показать всю несправедливость расизма.

Ученики были разделены на две группы по цвету глаз. У обладателей голубых глаз были привилегии в учебном процессе: вторая порция на обед, доступ в новую игровую комнату, лишние пять минут на перемене. Эллиотт разместила голубоглазых учеников на передних рядах класса, тогда как кареглазые были отправлены на задние ряды. Она мотивировала подопечных к общению только с одноклассниками из своей группы, советуя им избегать контактов с кареглазыми учениками.

Также представителям двух групп было запрещено пить воду из одного фонтанчика. Кареглазые постоянно подвергались наказанию со стороны учителя, когда не следовали правилам или допускали какие-то ошибки. Эллиотт подчеркивала различия между группами, выделяя достоинства голубоглазых учеников и недостатки кареглазых. На следующий день привилегированными учениками стали кареглазые.

В результате та группа, которая считалась превосходящей, стала лучше учиться. Те же, кто подвергался дискриминации, стали допускать больше ошибок — даже те ученики, которые до эксперимента были отличниками.

Ступени в виде пианино

Инициативная группа Volkswagen под названием The Fun Theory («Теория веселья») хотела доказать, что поведение человека может измениться к лучшему, если добавить в рутинные и скучные действия веселья. Они разместили в стокгольмском метро ступени в виде пианино, чтобы посмотреть, сколько людей выберет лестницу вместо эскалатора.

Результаты показали, что в тот день лестницу с музыкальными ступенями выбрали 66 процентов.

Скрипач в метро

12 января 2007 года около тысячи пассажиров, утром проезжающих через станцию ​​метро в Вашингтоне, округ Колумбия, услышали небольшой бесплатный концерт, который исполнил скрипач-виртуоз Джошуа Белл. Он играл около 45 минут, исполнив шесть классических произведений на скрипке Страдивари 1713 года, которая, по некоторым данным, стоит 3,5 миллиона долларов.

Только шесть человек остановились, чтобы послушать музыку. Около 20 дали денег, продолжая идти своим обычным темпом. Скрипач собрал 32 доллара. Когда он закончил играть и наступила тишина, никто этого не заметил. Никто не аплодировал. Никто не понял, что один из лучших музыкантов в мире сыграл одну из самых сложных композиций на скрипке стоимостью 3,5 миллиона долларов.

Писатель и журналист Washington Post Джин Вайнгартен (Gene Weingarten), автор этого эксперимента, описал его «как эксперимент о контексте, восприятии и приоритетах, а также оценке общественного вкуса: в банальной и скучной обстановке, в неудобное для всех время, будет ли заметна красота?».

Дым в комнате

Для эксперимента в одной комнате были собраны люди, которые заполняли анкету, когда из-под двери вдруг повалил дым. Что бы вы сделали? Вероятнее всего, встали бы и покинули помещение или сообщили об этом ответственному лицу. Теперь представьте себе ту же ситуацию, за исключением того, что вы не одни, с вами еще люди, которых, похоже, совсем не беспокоит дым.

Два нанятых актера должны были вести себя так, как будто ничего не происходит. В итоге только 10% испытуемых покинули комнату или сообщили о дыме. 9 из 10 фактически продолжали работать над анкетой, потирая глаза и отгоняя дым от лица.

Эксперимент показал, что люди реагируют медленнее или вообще не реагируют на чрезвычайные ситуации в присутствии пассивных личностей. Мы сильнее полагаемся на реакцию и поведение других людей, чем на собственные инстинкты. Если группа людей ведет себя так, как будто все в порядке, то, должно быть, так оно и есть, правильно? На самом деле нет. Не позволяйте себе бездействовать из-за пассивности других. Не стоит думать, что всегда поможет кто-то другой.

«Летний лагерь»

Этот эксперимент протестировал теорию реалистичных конфликтов и стал примером того, как возникает негативное отношение между группами из-за конкуренции за ограниченные ресурсы.

Экспериментаторы взяли две группы мальчиков 11 и 12 лет и поместили их в место, которое они посчитали летним лагерем. Первую неделю группы были разделены и не знали друг о друге. За это время отношения внутри групп стали крепче.

Далее мальчиков представили друг другу, и тут же стали появляться признаки конфликта. Экспериментаторы создали конкуренцию между группами, и, как и ожидалось, уровень враждебности и агрессивного поведения усилился.

На третьей неделе экспериментаторы создали условия, чтобы обе группы работали вместе, решая общую проблему. Например, проблема питьевой воды. У детей сложилось впечатление, что их питьевая вода была отрезана, возможно, из-за вандалов. Обе группы работали вместе, чтобы решить эту проблему.

К концу эксперимента, после того как мальчики из разных групп работали вместе, они подружились, что свидетельствует о том, что общая работа — это один из наиболее эффективных способов снижения предрассудков и дискриминации.

Эксперимент Carlsberg

Социальный эксперимент проводился датским пивоваренным заводом Carlsberg. Ничего не подозревающая пара входила в переполненный байкерами кинотеатр. Свободно было всего два места рядом с татуированным байкером.

По результатам неофициального эксперимента (он проводился в качестве рекламы продукта), не все пары сели на свободные места: увидев соседа, они тут же покидали зал. Некоторые все же оставались и занимали место, за что их сразу же вознаграждали аплодисментами и бесплатным пивом Carlsberg. Не стоит судить книгу по ее обложке.

Эффект дезинформации

В 1974 году Элизабет Лофтус начала изучать эффект дезинформации на примере дорожно-транспортных происшествий. В одном из экспериментов семь видеорядов длительностью от 5 до 30 секунд были показаны 45 студентам, разделенным на группы по 9 человек. В этих видео была запись автомобильной аварии. После каждого видео студенты заполняли опросный лист, первый пункт в котором был сформулирован так: «Дайте отчет об аварии, которую вы только что увидели».

Далее был представлен ряд конкретных вопросов про ДТП. Самый главный вопрос касался скорости автомобилей, представленных на видео. Девятерых человек спросили: «Как быстро двигались автомобили на видео в тот момент, когда они врезались друг в друга?» Остальные испытуемые получили похожий вопрос, но в нем вместо слова «врезались» использовались слова «соприкоснулись», «ударились», «разбились», «стукнулись». При использовании в вопросе слова «разбились» машинам приписывалась наибольшая скорость — 40,8 миль/ч. Результатом данного эксперимента стал вывод о том, что форма вопроса влияет на ответ свидетеля. Лофтус сделала предположение, что это связано с изменениями представления в памяти испытуемых.

Эксперимент Милгрэма

Этот эксперимент был проведен в 1961 году психологом Стэнли Милгрэмом. Его целью было понять, как далеко могут зайти люди в подчинении авторитетам, даже если приказы от этих авторитетов вредят другим людям.

В опыте участвовали экспериментатор, испытуемый и актер, игравший роль другого испытуемого. Заявлялось, что один из участников («ученик») должен заучивать пары слов из длинного списка, пока не запомнит каждую пару, а другой («учитель») — проверять память первого и наказывать его за каждую ошибку все более сильным электрическим разрядом.

В начале эксперимента роли учителя и ученика распределялись между испытуемым и актером «по жребию» с помощью сложенных листов бумаги со словами «учитель» и «ученик», причем испытуемому всегда доставалась роль учителя. После этого «ученика» демонстративно привязывали к креслу с электродами. «Учитель» получал «демонстрационный» удар током.

«Учитель» уходил в другую комнату и садился за стол перед прибором-генератором. Экспериментатор поясняет «учителю», что при нажатии на каждый из переключателей к ученику подводится соответствующее напряжение, при отпускании переключателя действие тока прекращается. Нажатый переключатель остается в нижнем положении, чтобы «учитель» не забывал, какой выключатель был уже нажат, а какой нет. Прибор производил серьезное впечатление реального, не давая повода сомневаться в подлинности эксперимента.

На самом деле никого не било током. «Ученик» специально отвечал на вопросы неправильно и делал вид, что ему становится больнее, поскольку напряжение якобы увеличивалась с каждым неправильным ответом. Несмотря на это, многие субъекты продолжали бить током людей, когда им приказывал авторитет — «экспериментатор». В конце концов 65% испытуемых применили такой «удар электричеством», который мог бы быть смертельным.

Результаты эксперимента показали, что обычные люди, вероятнее всего, будут следовать приказам от авторитетной фигуры, вплоть до убийства невиновного человека. Подчинение власти укоренилось во всех нас, поскольку именно так нас воспитывают в детстве.

Тест маршмеллоу

Эксперимент конца 1960-х — начала 1970-х годов под руководством психолога Уолтера Мишеля включал серию исследований на тему отложенного вознаграждения.

Детей от 4 до 6 лет сажали на стул в комнату, где на столе лежало угощение (чаще всего маршмеллоу, иногда печенье или крендель). Детям говорили, что они могут съесть сладкое, но если подождут 15 минут и не поддадутся искушению, то получат вторую порцию.

Мишель заметил, что некоторые закрывали глаза руками или поворачивались так, чтобы не видеть сладости, другие начинали пинать стол, дергать себя за волосы или поглаживать зефир, как будто это была плюшевая игрушка. Другие же просто съедали зефир, как только уходили исследователи.

В эксперименте приняли участие более 600 детей. Сразу же съели угощение меньшинство. Из тех, кто пытался удержаться, одна треть получила второе угощение. Причем возраст был основным определяющим фактором.

Дальнейшие исследования показали, что дети, которые были в состоянии ждать, как правило, имели лучшие результаты в жизни, более высокий уровень образования и низкий индекс массы тела.

Эффект ложного консенсуса

В этом эксперименте исследователи спросили студентов колледжа, будут ли они ходить по кампусу в течение получаса с большой табличкой с сообщением: «Ешьте у Джо».

Затем студентов попросили прикинуть, как много людей согласится на это. В итоге те, кто согласился пройтись с табличкой, предположили, что большинство людей тоже согласятся. Те, кто отказался, естественно, думали, что большинство так же, как они, откажутся. То есть участники исследования твердо верили, что большинство людей сделает тот же самый выбор, что и они.

Результаты продемонстрировали то, что в психологии известно как эффект ложного консенсуса. Независимо от того, каковы наши убеждения, мнения или поведение, мы склонны полагать, что большинство других людей согласны с нами и действуют так же, как и мы.