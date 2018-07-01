Французские СМИ заявили о «кризисе мужественности» на Западе

В западном обществе движение #MeToo оттеснено на второй план таким феноменом, как «всеобщее отставание мужского пола», пишет французское издание Le Figaro, отмечая, что в Европе отмечается «кризис мужественности».

«Запад потерял веру в мужественность» — таково название публичной лекции канадского академика Джордана Петерсона, который всего два года назад был неизвестен, а теперь стал, по выражению газеты The New York Times , «самым почитаемым и ругаемым интеллектуалом» в интернете, пишет Le Figaro . Отмечается, что Петерсон говорит о феномене «все большей обеспокоенности по поводу мужественности западных мужчин», передает текст статьи RT.

По мнению издания, наиболее популярна эта тема в Америке, где в 2006 году американский профессор Харви Мэнсфилд пытался определить контуры мужественности во все более нейтральном западном обществе, а в 2008 году был создан сайт «Искусство мужественности», который предоставляет посетителям практические и теоретические советы о том, как «быть мужчиной».

В Париже 21 мая был организован круглый стол под названием «Мужчина — вымирающий вид?». Организатор его, журналистка Наташа Полони, заявила, что испытывала во время скандала с Вайнштейном жалость к мужчинам, которые вынуждены были заглаживать свою вину и «извиняться за то, что они мужчины».

«Мужчины, действительно, потеряли контроль над продолжением рода, не успевают в школе, а физическая сила, которая была их достоянием, больше не несет пользы для общества», — утверждает Le Figaro, отмечая, что отставание 15-летних мальчиков во Франции в понимании прочитанного составляет в среднем три четверти школьного года. Это же отставание продолжается и затем на работе. Уровень занятости мужчин в стране снизился с 82,3% до 76,3% с 1997 по 2016 годы, а у женщин повысился с 66,6% до 69,2%. Высшее образование также чаще получают женщины.

Сексолог Тереза Арго отмечает, что «отношения, основанные на силе, больше не могут быть реализованы в общественной сфере», теперь они «воспроизводятся в интимной и сексуальной сферах». Однако «многие из женщин больше не хотят своих мужчин, потому что те лишаются своих мужских черт».

Учитель Мартин Декейсер отмечает, что молодым людям стало значительно сложнее вступать во взрослую жизнь, чем девушкам, в итоге они «убегают, возлагая всю ответственность на женщин, особенно на матерей».