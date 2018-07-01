Помогли соседям: Кострома отправила гуманитарную помощь в Ярославль и Иваново

Одежду и вещи первой необходимости в Тейковский центр социальной помощи и в Ярославский ночлежный дом собрали в центре сортировки благотворительного фонда «Второе дыхание», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. В небольшом городке Ивановской области гуманитарный груз очень ждали. Люди здесь живут небогато — работы нет. А те, кто трудятся, получают мизерную зарплату.

Люди очень ждут помощи. Многие уже знают, что привезут вещи и обувь. Мы их предупредили, что ближе к концу месяца фонд вновь привезёт нам помощь. Кому-то звоним. А у кого-то даже телефонов нет. Уровень жизни очень низкий. Поэтому вот такая помощь просто необходима, — рассказывает Наталья Ваничкина, заведующая отделением срочного социального обслуживания Тейковского ЦСО.

За помощью в центр социального обслуживания населения Тейково приходят многодетные, малоимущие, инвалиды и пенсионеры. Много молодёжи. Поэтому сотрудники центра сортировки в Костроме собрали для жителей Тейково всё самое необходимое.

Перед тем, как начать собирать вещи для Тейково, мы поинтересовались в ЦСО, что в первую очередь необходимо. Сказали, что возьмут всё. Поэтому девочки подбирали вещи и женские, и мужские, и детские. Обувь отправили, сумочки женские. Простыни, наволочки, пододеяльники, детские игрушки, — говорит директор Костромского центра сортировки Юлия Юшина.

В Ярославль машина из Костромы отвезла более полутора тонн преимущественно мужской одежды. Здесь благотворители помогли дому ночного пребывания для лиц без определённого места жительства и занятий. В нём сейчас живут одни мужчины.

Это люди бездомные, без регистрации в Ярославле. Люди с гражданством и без. Все люди разные. Кто-то здесь живёт постоянно. Кто-то приходит и уходит, а потом опять возвращается. Жили у нас и доценты, и полицейские. Каждый может оказаться в такой ситуации, — рассказывает директор МКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства и занятий города Ярославля» Ольга Лобачёва.

В ближайшие дни гуманитарный груз благотворительного фонда «Второе дыхание» отправится и в Кологривский район Костромской области. Одежду, обувь и предметы первой необходимости доставят в местный центр социального обслуживания и в бесплатный магазин в доме престарелых.