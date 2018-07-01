Перед закрытой дверью

Найти выход из непростой жизненной ситуации, справиться с решением самой сложной проблемы читателям поможет наш психолог.

Я никогда не разговаривала с психологом, старалась справляться сама, да и был рядом со мной дорогой мне человек — муж. Но вот уже год, как Володи не стало… У меня от первого брака дочь. Родила я Наташу в 20 лет, мне говорили, что она не жилец: в три недели дочку заразили на контрольном кормлении коклюшем. Но выходила я ее! Выросла и превратилась моя Наташа в голубоглазого эльфа, добрая девочка, хохотушка, мы не знали с ней забот. С папой ее мы расстались, ну не мой он оказался человек… А спустя время я познакомилась с Володей. Наташа очень хорошо его приняла, мы все вместе ходили и на выставки, и в театры, все хорошо у нас было. Поступила дочка в институт. Я ее сокурсников часто на пироги к нам домой звала, и вот в числе других ребят появился симпатичный такой мальчик Слава. Только мы о нем ничего не знали, потому что Слава все время молчал. Спрашивали у Наташи, но она лишь отмахивалась, ведь вокруг нее всегда было много ребят. И вдруг она говорит, что они со Славой подали заявку в загс. Приняли мы это известие с Володей не без удивления, но это ведь ее выбор… С трудом у Наташи выпытала, что папа у Славы — сантехник, мама — дворник. Володя оплатил свадьбу в ресторане, все прошло прекрасно, и мы с ним прямо со свадьбы уехали к его маме, а Наташе оставили нашу двухкомнатную квартиру. Не скрою, свекровь не очень обрадовалась этому, пришлось мне прилагать усилия, чтобы обходить острые углы в отношениях. А каждую пятницу в течение года мы с Володей ездили к ребятам, возили им сумки с продуктами. Потом они защитились и распределились в НИИ. Со временем я стала замечать, что Наталья как-то суше стала к Володе относиться… Меня очень волновало, что у Наташи со Славой не было детей. Мы ее таскали по врачам, нам говорили, что «все будет». Я же не знала, а она скрывала, что причина была в Славе… В 2002 году у зятя умерли родители, и он сообщил нам, что хочет продать их и нашу квартиры, а к нам пока прописаться, так как хотят взять новую квартиру в ипотеку. Мы согласились с условием, что когда они получат документы на квартиру, то выпишутся от нас: Наташа у нас одна и все равно квартира в дальнейшем достанется ей.

Мы уже немолодые, дайте нам, ребята, дожить спокойно. Отношения к тому моменту были у нас достаточно сложные. Мы их прописали, а через год, в 2003 году, с помощью ЭКО Наташа родила двух мальчиков.

Мы с Володей были так рады! Подарили ей на роды кольцо и думали, что вот теперь-то все наладится. После выписки внуков из роддома я два месяца приезжала к дочке каждую неделю, а потом Слава сказал мне, чтобы я звонила и спрашивала: можно ли приехать. Ну я все равно рада была, лишь бы их видеть. Вскоре Наташа сказала мне, что они собираются крестить мальчиков, я заказала и привезла крестики. Но нас на крестины не позвали. Я так переживала, что попала в больницу. Наташа позвонила и побеспокоилась о моем здоровье, но второго звонка уже не последовало. А когда звонила я, мне отвечал Слава и сообщал, что Наташе некогда, что она кормит ребят и так далее. Только летом я, позвонив, попала на Наташу и попросила разрешения приехать. Привезла подарки, фрукты… Она швырнула мою сумку и сказала, что не таких подарков ждала от меня. Я спросила, что происходит, на что дочь ответила: «А что ты для меня сделала? Подумаешь, квартиру оставила!» Как я устояла на ногах, не знаю.

Я попросила Наташу объяснить, что такое с ней случилось, она же мне сказала, что не хочет, чтобы мы вообще у них появлялись. В этот день мальчикам было 9 месяцев и 13 дней… После этого, сколько бы раз я ни приезжала и ни стояла под дверью, мне не открывали, на звонки не отвечали. На годик — «на зубок» — я передала ложечки серебряные для внуков через подругу дочери. Конечно, ни слова ей не сказала, просто передала. Много воды утекло… У мужа был инфаркт, два инсульта, я после всего этого сама попадала в больницу то с сердцем, то с астмой, но на дни рождения посылала телеграммы, они их возвращали, посылала смс, получала в ответ грубости. В прошлом году, когда не стало Володи, я позвонила и попросила Наташу выслушать, получила в ответ, что у нее нет времени. О похоронах я сообщила ей по смс. На кладбище Наташа подошла, сказала «соболезную», зять повторил то же. На поминках их не было. Все. Мальчишкам уже 14 лет, почти столько я их и не видела. Вы извините, что отняла у вас время. Держусь сама не знаю на чем. Читаю, читаю, этим как-то и спасаюсь. Ходить куда-то одна не научилась, стесняюсь, да и боюсь вопросов: мы же с Володей были как ниточка с иголочкой.

Поставила ему памятник, езжу каждый месяц, хожу в храм.

Очень признательна вам за то, что прочитали мое письмо.

Татьяна Михайловна, Москва

Уважаемая Татьяна Михайловна! Спасибо вам за искреннее письмо. В нем так много печали, но еще больше — любви. Глубоко сочувствую вам: потерять любимого и любящего мужа — большое горе. Вы мужественно справляетесь с ним, но вам сейчас очень нужны поддержка и искреннее участие. Очень грустно, что самые родные люди — дочь и внуки — не могут дать вам их.

Почему близкие вдруг становятся чужими и никак не хотят услышать и понять друг друга? И вы, и я можем только догадываться, что же произошло в душе вашей дочери, почему однажды она приняла решение не пускать вас в свою жизнь. Когда и какая обида в ней родилась, что и когда, по ее мнению, она от вас недополучила? Вы и ваш супруг дали вашей дочери все, что могли, и даже больше. Судя по тому, что вы описываете, у Наташи были детство и юность благополучной домашней девочки, помощь и поддержка на всех этапах жизни. К сожалению, часто все хорошее в своей жизни дети воспринимают как должное и начинают расширять границы требований к родителям, не задумываясь, как и какой ценой достаются им детские «Хочу!» С другой стороны, у детей тоже возникают свои обиды на родителей, свои разочарования, которые больно их ранят и надолго оставляют след. Родители могут даже не догадываться об этом.

Да, самые большие обиды рождаются на самых близких и любящих людей, потому что именно от них ждут безусловного понимания и поддержки. Но почему-то многие считают, что близкие должны без слов понять, что от них ожидают. Очень жаль, что дочь не хочет поговорить с вами, раскрыться. Научиться разговаривать друг с другом, открыто выражать свои желания и просьбы, с благодарностью принимать то, что для нас делают, и с пониманием принимать обоснованный отказ — вот залог благополучных отношений.

У вас, Татьяна Михайловна, нет обиды на дочь, но есть огромная печаль и много вопросов, на которые вы не можете получить ответ. Жаль, что вы пока не можете поговорить друг с другом, чтобы услышать и понять. Попробуйте сделать так, как делают шахматисты, когда играют без партнера. Вспомните моменты, когда Наташа еще была с вами, когда вы могли разговаривать искренне и открыто, доверяя друг другу. Вспомните один из таких разговоров — теплый и откровенный. Где это было, может, в комнате или на кухне? Какая была обстановка, какое время суток? Что вы при этом делали? Постарайтесь максимально подробно воссоздать эту обстановку, представьте свою дочь рядом, а потом начните говорить с Наташей. Скажите все, что так хочется сказать, задайте ей все вопросы, на которые хотели бы получить ответ.

И в ответ на фразу, которую не можете забыть 14 лет: «А что ты для меня сделала?» — спросите: «А что бы ты хотела, чтобы я для тебя сделала?» Потом пересядьте на то место, где представляли ее, и посмотрите на себя глазами дочери. И возможно, в этот момент вам удастся услышать ее ответы, понять ее позицию. После этого попытайтесь еще раз переосмыслить ваши отношения.

Может быть, в них откроется для вас что-то новое. И уже обладая этим новым знанием, снова и снова пробуйте достучаться до дочери — звоните, пишите, договаривайтесь о встрече. Делайте это даже не столько ради себя, сколько ради Наташи, ибо «неслучайное приобретение — дети, за спасение их мы отвечаем (свт. Иоанн Златоуст, 55, 1112)». Наталья сама мать, и что ждет ее в будущем? Вспомните старую притчу, изложенную в басне Льва Толстого «Старый дед и внучек»: «Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было.

И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать, а давали ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел ее подвинуть, да уронил и разбил. Невестка стала бранить старика за то, что он им все в доме портит и чашки бьет, и сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только вздохнул и ничего не сказал. Сидят раз муж с женой дома и смотрят — сынишка их на полу дощечками играет — что-то слаживает. Отец и спросил: „Что ты это делаешь, Миша?“ А Миша и говорит: „Это я, батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить“…

Безусловно, дочь вас любит и глубоко в душе страдает от своего выбора. Но разум человеческий может быть лукавым. И грубость может прикрыть совесть, и можно как-то с собой договориться, как-то объяснить себе и сыновьям, почему же в их жизни нет вас — мамы и бабушки, почему оказался ими забыт ваш супруг — человек, так много доброго сделавший для всех? Смерть мужа — потеря для вас невосполнимая. Вы пишете, что ходите в храм. Значит, для вас он жив. Только жив он уже ТАМ, а вы живы здесь, и ваша жизнь еще не прожита. Поэтому надо научиться жить без Володи. Ходить одной туда, куда ходили раньше вместе, встречаться с общими знакомыми, вспоминать и говорить о муже.

Ведь вы же хотите этого? Вы справитесь со всем, вы сильная, потому что вы — любящая. А тот, кто живет с любовью в душе, всегда сильнее и счастливее того, кто живет без любви.

КАК БЫТЬ

— Надо понимать, что близкие люди не обязаны угадывать наши желания и чувства. Научиться разговаривать друг с другом, с благодарностью принимать то, что для нас делают, и с пониманием принимать обоснованный отказ — вот залог благополучных отношений.

— Продолжайте попытки вернуть ваши отношения с дочерью. Для нее это может быть даже важнее, чем для вас.

— Храня память о покойном муже, учитесь жить без него, стараясь прожить свою жизнь максимально полно.

ПСИХОЛОГ

Лариса Пыжьянова

Кандидат психологических наук, практический психолог, специалист в области экстремальной психологии. Более 10 лет работала в Центре экстренной психологической помощи МЧС России . В 2007 году стала начальником отделения „Горячая линия“, в 2014-м — замдиректора центра. Занималась организацией автоматизированной информационной системы „Психолог“, объединившей психологов МЧС по всей стране. Как психолог участвовала в ликвидации более 45 чрезвычайных ситуаций. Автор 20 научных и научно-популярных статей и публикаций.

Уважаемые читатели! Расскажите о проблеме, которая вас волнует, в письме и отправьте его на нашу электронную почту nedelya@vm.ru или на почтовый адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, „Вечерка“ Пожалуйста, не забудьте сделать на конверте пометку „Психологу“ и указать номер своего телефона для связи.