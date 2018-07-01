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«Мы идеально дополняем друг друга»: Жасмин призналась в любви мужу
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«Мы идеально дополняем друг друга»: Жасмин призналась в любви мужу 

Eva.ru 59 минут назад
Фото: Eva.ru
Известная певица Жасмин счастлива во втором браке. Ее избранник Илан Шор окружил ее заботой и вниманием, в результате чего она забыла о проблемах, которые были у нее в семейной жизни с первым супругом Вячеславом Семендуевым. Звезда рассказала, как много для нее значит нынешний муж.
В 2006 году стало известно, что сказке, которую демонстрировали певица Жасмин и бизнесмен Вячеслав Семендуев, пришел конец. Артистка обвинила его в домашнем насилии и продемонстрировала результат избиения — на лице красавицы были кровоподтеки и ссадины. Ужасы прошлого остались позади и в отношениях с миллионером Иланом Шором у нее все отлично.
Молодые люди поженились в 2011 году и вместе воспитывают сына и дочку. У исполнительницы также есть старший ребенок от бывшего мужа. Жасмин не устает восхищаться супругом и решила рассказать, что держит их вместе: «Думаю, мы с моим мужем Иланом притянулись все же больше как похожести и только потом смогли сложить наши различия во взаимодополняющий пазл. Нас объединила любовь к нашим традициям и корням, с первых дней знакомства не могло остаться незамеченным наше обоюдное уважение к родителям. Семья, посиделки с родственниками за праздничным столом большой компанией — для нас обоих самая большая ценность. Мы занимаемся разными вещами в качестве работы, но при этом идеально дополняем друг друга в наших делах».
По словам поп-звезды, она и ее муж смотрят в одну сторону — сторону их общего будущего и будущего их детей. Семья для них очень важна, потому они стараются не пропускать совместные завтраки, обеды и ужины. Жасмин повезло, ведь с Шором ей нравятся одним и те же фильмы, они ценят одни и те же человеческие качества, потому у них много общих друзей. Певица подчеркивает, что с избранником у них схожее чувство юмора, потому им удается смеяться над одними и теми же шутками, что она считает едва ли не самым важным в отношениях.
За секреты семейного благополучия Жасмин благодарны ее подписчики: «Да благословит вас Господь и сохранит ваш дом и семью!» «Дай Бог вам счастья и благополучия!» «Как трогательно призналась в любви, я плачу!» «Вы нашли друг друга. Берегите свое счастье!» «Согласны! Счастья вашей паре! Сколько вы вместе, если не секрет?» «Как хорошо, что вы не разочаровались в мужчинах и встретили достойного». «Поздравляем, вам так повезло в жизни!» Жасмин также очень гордится повзрослевшим сыном Михаилом и называет его своим лучшим украшением.
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