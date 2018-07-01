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Таможенники британского аэропорта изъяли птенцов и яйца вымирающих видов
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Таможенники британского аэропорта изъяли птенцов и яйца вымирающих видов 

360tv.ru 1 час назад
Два новорожденных стервятника и 17 яиц редких или вымирающих видов обнаружили полицейские в аэропорту Хитроу при обыске пассажира. Об этом сообщил BBC News.
Как рассказали в пограничной службе, яйца спрятали в ремне. Прибывшего из Южной Африки 56-летнего ирландца сперва задержали, а затем арестовали по подозрению в ввозе запрещенных предметов. Яйца принадлежали к видам хищных южноафриканских птиц.
Данные виды запрещены к перевозке в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения. Пограничники отправили находки в Центр по приему животных Хитроу, где яйца инкубировали.
«Подобные операции — ключ к решению проблемы незаконной торговли дикими животными по всему миру, которая наносит огромный ущерб окружающей среде», — добавил Грант Миллер, руководитель пограничной службы Хитроу Смитс.
Жительница Приморского края пыталась провезти в Китай более четырех килограммов морских огурцов. Таможенники обнаружили у взволнованной россиянки 4,1 килограмма незадекларированных трепангов.
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