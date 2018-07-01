Егор Крид — инстаграм: фото 2018

Сейчас большинство звезд российской эстрады зарегистрированы в социальных сетях и используют их не только в личных целях. К ним относится и молодой популярный певец Егор Крид . Как видно по количеству постов, он больше предпочитает сидеть в Инстаграм под официальным ником egorkreed.

Биография

Егор Булаткин (настоящее имя) родился 25 июня 1994 года в Пензе, Россия. Его семья жила в достатке благодаря отцовскому бизнесу. Отец владеет крупнейшей фабрикой по переработке орехов. Мать в молодости занималась вокалом, старшая сестра Полина Майклс — певица и актриса.

Интересно, что добиться популярности юноше удалось не с помощью родительских денег, образования, крутых продюсеров, а интернет-площадки Youtube. В подростковом возрасте он записал песню «Слово „люблю“ потеряло свой смысл». Композиция стремительно набрала популярность, что подтолкнуло Булаткина на съемку клипа.

yandex_ad_1 Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

30 Июн 2018 в 8:16 PDT Он нашел оператора с мощной аппаратурой, собрал всех друзей и буквально за 10 часов записал свой первый видеоклип. Для большей интриги изменил название на «Любовь в сети». Ролик, набравший всего за одну неделю более миллиона просмотров, помог Егору обрести настоящую популярность его ютуб-канала.

Когда юноше исполнилось 17 лет, его заметили продюсеры Black Star Inc. Через 3 месяца, после длительных переговоров, приехал в Москву для подписания контракта со студией, основанной репером Тимати . С тех пор его популярность росла по всем направлениям. И социальная сеть ему в этом также отлично помогает.

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Информация об аккаунте

В статусе он обычно пишет названия новых песен, которые собирается представить или уже представил публике. Сейчас, перейдя по ссылке, которая выложена у певца, открыт в свободном доступе новый клип на музыкальную композицию «Гучи». Тимати принимает в нем непосредственное участие.

Периодически Егор Крид балует своих подписчиков сториз. Из них можно узнать самые свежие новости о повседневной жизни певца. Например, на последнем коротком видео мужчина показывает, как ему делают еще одну татуировку.

Если заходить на страницу звезды с телефона, то будут видны еще 4 сохраненных сториз. Причем каждая из них, говорит о важном событии в его карьере:

Первая называется «Слеза iTunes», Крид выложил ее почти полгода назад. Ведет на сайт itunes.apple.com, где можно послушать, скачать или поделиться синглом «Слеза».

Концерт 7 апреля — это название второй сториз. Висит чуть больше 4 месяцев. Через нее открывается сайт, где можно было заказать билет на концерт, который уже прошел 7 апреля в ВТБ Ледовом дворце.

Следующая третья именуется как НОВЫЙ ТРЕК. Через нее по встроенной ссылке можно перейти на уже знакомый сайт iTunes, чтобы познакомиться с песней «Семья сказала».

И четвертая — 1М Алых Роз. Выложена на суд фанатов примерно через две недели после предыдущей. Через нее можно насладиться хитом «Миллионы алых роз», где вставлены припевы из музыкального шедевра Аллы Пугачевой

Стоит отметить, что официальный аккаунт в Инстаграм у Егора Крида всего один, только egorkreed. Остальные либо фанатские, либо — фейковые. Найти настоящий несложно, так как он первый в поиске и отмечен специальной галочкой.

yandex_ad_2 Посты

Молодой исполнитель ежедневно радует подписчиков интересными, яркими, моментами из жизни. Причем чаще всего это короткие видеоролики, с концертов, телепередач и своих музыкальных клипов. Как и большинство медийных лиц, он старается ненавязчиво показывать уникальную рекламу известных людей и разных компаний. Ниже есть примеры таких постов:

Сбербанк . Крид в 2017 году даже выпустил клип «#ЭТОМОЕ», где отчетливо мелькают карточки именно этого банка. Если перейти по ссылке под видео, то можно ознакомиться с выгодными условиями, которые предоставляет финансовая организация.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

30 Окт 2017 в 9:45 PDT Видеоблогеры. Часто рекламирует других людей, ставших известными благодаря успешному ведению собственных блогов. В данном случае он просто выкладывает совместные фото с ними без текста или с парой предложений.

L’ays. В конце мая показал свое личное фото с упаковкой чипсов производства этой компании. Тем самым привлек внимание к продукту и заодно поднял настроение фанатам.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

28 Май 2018 в 8:08 PDT Принимает участие в благотворительности. Делает репосты постов, тем самым помогая собирать необходимые суммы на лечение больных детей. А также не забывает рассказать о том, что и от какой фирмы он покупает в других странах.

В связи с выходом шоу «Холостяк» официальный аккаунт в Инстаграм Егора Крида наполнился интересными фотографиями, роликами со съемок и рекламой, которую крутили перед выходом некоторых серий. Кстати, они набирали просмотров не больше, чем посты, любого другого характера.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

12 Май 2018 в 10:00 PDT Периодически певец выкладывает фото из личного архива. Все желающие могут посмотреть на маму, папу и старшую сестру артиста. Еще есть совместный снимок с двоюродной бабушкой, которой уже 80 лет, но она все равно старается жить на полную.

С юмором относится к милым пародиям на самого себя в шоу «Холостяк» и фото с веселым музыкальным сопровождением. Что и показывает на собственной странице, делая репосты того, что ему больше всего понравились.

Бодрый движ на районе вчера устроили🔥🤟🏾 #Гучи #EkTeam #EkFamily

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

21 Июн 2018 в 10:05 PDT Чтобы быть всегда в курсе новостей о Егоре Криде, необходимо всего лишь подписаться на его официальный аккаунт в Инстаграм. Тогда о предстоящих концертах и выходах новых молодежных хитов любимого исполнителя можно будет узнавать раньше СМИ.