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В чем идти на шопинг с детьми — знает Дженнифер Лопес
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В чем идти на шопинг с детьми — знает Дженнифер Лопес 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Эти выходные Дженнифер Лопес проводит с 10-летней дочерью Эммой, а также с дочерями своего бойфренда Алекса Родригеса — 10-летней Эллой и 13-летней Наташей — и их школьной подругой. Вчера 48-летняя певица устроила девочкам шопинг по бутикам Нью-Йорка: папарацци сняли звезду в окружении детей на одной из центральных улиц города.
Для прогулки Джей Ло выбрала черные широкие брюки из плиссированной ткани и белый топ. Образ завершили черный пояс, серьги и классическая сумка «2.55» от французского модного Дома Chanel, босоножки на высоком каблуке красного цвета и зеркальные очки-маска в пол-лица.
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