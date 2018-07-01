Эти выходные Дженнифер Лопес проводит с 10-летней дочерью Эммой, а также с дочерями своего бойфренда Алекса Родригеса — 10-летней Эллой и 13-летней Наташей — и их школьной подругой. Вчера 48-летняя певица устроила девочкам шопинг по бутикам Нью-Йорка: папарацци сняли звезду в окружении детей на одной из центральных улиц города.
Для прогулки Джей Ло выбрала черные широкие брюки из плиссированной ткани и белый топ. Образ завершили черный пояс, серьги и классическая сумка «2.55» от французского модного Дома Chanel, босоножки на высоком каблуке красного цвета и зеркальные очки-маска в пол-лица.