Тайские спасатели расчистили преграду в поисках пропавших детей

Тайские водолазы расчистили основное препятствие в надежде спасти 12 участников юношеской футбольной команды и их тренера, которые пропали без вести в пещере в Северном Таиланде более недели назад. Об этом сообщило Associated Press.

Дайверы отправились в пещеру, затопленную почти до потолка. Они погрузились на глубину около километра. Однако продвинуться дальше оказалось сложно из-за сильного потока воды. После того, как уровень воды снизился спасатели проложили канат и установили кислородные баллоны на пути.

Основной целью дайверов является самая высокая часть пещеры, известной как Остров Паттайя. Тайские власти надеются, что она остается сухой, и пропавшие дети смогли укрыться там.

Также подводники искали скважины, которые могли бы укрыться пропавшие. Спасатели смогли спуститься в некоторые, однако пока не известно приведет ли это к чему-то.

Всего дайверы доложили о 20 зонах, в 10 из которых есть шахты. Сейчас мы проводим поиски в двух из них.

Эксперты из пещерных спасателей со всего мира продолжали собираться на месте. На месте работают австралийская группа, американская военная команда, британские эксперты, китайские спасатели, а также волонтеры из разных стран.

Участники футбольной команды со своим тренером отправились на экскурсию 23 июня. Первой тревогу забила мать одного из мальчиков, когда ее сын не вернулся домой. Опасения подтвердил офицер полиции, работающий в парке, который заметил велосипеды, оставленные около входа в пещерный комплекс. Основным препятствием в их поисках стали обильные дожди.