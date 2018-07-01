Юрий Дудь высказался об интимных связях на ЧМ 2018

Главный редактор спортивного журнала Юрий Дудь решил прокомментировать поведение русских женщин, которых обвиняют в беспорядочной интимной связи с приезжими на Чемпионат Мира иностранными болельщиками.

Как утверждает Юрий, ничего постыдного в их поведении нет. Русские девушки в праве заниматься любовью с кем захотят и когда захотят. Юрий призывает людей не осуждать этих дам «не кричите летней любви вслед „Позор“ и не позорьтесь сами».

В то же время он с пониманием относится к их выбору, ведь иностранцы умеют быть обходительными, не брезгуют педикюром, всегда хорошо пахнут и привлекательно одеваются.