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Юрий Дудь высказался об интимных связях на ЧМ 2018
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Юрий Дудь высказался об интимных связях на ЧМ 2018 

Russianshowbiz.info 45 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Главный редактор спортивного журнала Юрий Дудь решил прокомментировать поведение русских женщин, которых обвиняют в беспорядочной интимной связи с приезжими на Чемпионат Мира иностранными болельщиками.
Как утверждает Юрий, ничего постыдного в их поведении нет. Русские девушки в праве заниматься любовью с кем захотят и когда захотят. Юрий призывает людей не осуждать этих дам «не кричите летней любви вслед „Позор“ и не позорьтесь сами».
В то же время он с пониманием относится к их выбору, ведь иностранцы умеют быть обходительными, не брезгуют педикюром, всегда хорошо пахнут и привлекательно одеваются.
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