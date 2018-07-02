Правительство расширит действие экологического налога

Путин поручил протестировать новый налог на россиянах«Победа» проиграла спор из-за курения в самолетеКак сообщает «Коммерсант», с инициативой ведомство выступило 26 июня. Ввести налог предлагается в рамках «нацпроекта в сфере экологии», так как окурки токсичны, при этом непотушенные содержат мышьяк, кадмий и толуол. Первоначально такую инициативу ведомство предложило в прошлом году, при этом произошел бы рост цен на табачные изделия, что в свою очередь сократило бы число курильщиков. Однако тогда в экспертном совете проект порекомендовали доработать, а введение налога посчитали нецелесообразным и дискриминационным. Размер ставки пока не уточняется, хотя по предварительным расчетам такой сбор может принести до 800 млрд руб. Экологический сбор — неналоговый платеж, который распространяется на пачки из-под сигарет из бумаги и картона и другие товары.

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