«Били без разбору и детей, и женщин»: еще один незамеченный погром ромов в Киеве

Не так давно по просторам украинских новостных СМИ прокатилась информация о безжалостном нападении цыгана на подростка. О случае стало известно, когда мать парня, Юлия Попова , опубликовала в Facebook пост о том, что случилось: «Вчера вечером мой младший сын с друзьями проходил в районе вокзала. Увидели толпу бегущих на них цыган, испугались и побежали от них. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал, потерял сознание. Очнулся в луже крови, — над ним стоит щуплый цыган и спрашивает — „Ты тоже с ними?“ — „Вызовите скорую“ — попросил сын и получил еще удар бутылкой по голове».

Публикация набрала много репостов и привлекла внимание популярных СМИ, которые сообщили всей стране о зверском избиении 16-ти летнего парня группой цыган. Новость тут же начали отрабатывать представители ультраправой партии «Национальный корпус», устроившей 7 июня «зачистку» табора ромов в Голосеевском парке Киева.

«Два дня назад возле «Ультрамарина» (кинотеатр Баттерфляй «Ультрамарин», находится рядом с железнодорожным вокзалом Киева. — Прим. авт.) цыгане добивали подростка бутылками, практически насмерть», — заявил 13 июня в ток-шоу «Гра Z вогнем» на телеканале ZIK бывший командир разведки полка «Азов» Сергей Коротких , ранее в 2004 — 2007 годах один из вождей «Национал-социалистического общества».

В репортаже, вышедшем 13 июня на телеканале ZIK, были показаны пострадавшие и их рассказ, в котором число нападавших цыган возросло уже до сорока человек. При этом нельзя не обратить внимание на внешность показанных в репортаже «школяров» — все как один стриженные наголо, у одного из них (сына Юлии Поповой) на футболке находится символ, напоминающий свастику. «Стиль одежды, бренды, прически, символика и т.п. „школьников“ и „подростков“ выдает в них принадлежность к ультраправым», — отметили в публикации на Telegram-канале «Antinazi Channel».

Вызывает вопросы и то, почему один из ромов спрашивал парня «Ты тоже с ними?» О ком идет речь? Кто такие «они» и почему причина нападения нигде не уточняется?

В поисках ответа на эти вопросы я поехала на место происшествия и пообщалась со свидетелями преступления. Их истории поражают.

Бездомный Михаил (в целях безопасности, все имена изменены) рассказывает, что произошло до инцидента с бутылкой, и как развивались события на Вокзальной после нападения.

«— Расскажите, что произошло.

— Цыгане сидели себе спокойно в парке, подошли какие-то малолетки, наверное из «Правого сектора»*, начали кричать «Все за одного!», «Бей цыган!». Я спросил: «Что случилось?» — они сказали: «На нашего напал цыган, разбил голову». Ну я предложил спокойно разобраться и одного его наказать, а они не послушали, бросили дымовую шашку в палатку с детьми, перевернули ее. Дети начали задыхаться. Я сказал: «Ребята, там ребенок в палатке новорожденный почти, ему один годик только. У вас сердце есть?» Они сказали «Нам пох*й, у нас приказ».

— А что случилось, когда цыгане разбили голову тому парню?

— Тогда на них в первый раз напали малолетки, избили всех без разбору, и стариков, и детей, и женщин. Ну, они защищались. Цыган взял бутылку и бросил в одного из парней.

— То есть, он не просто так напал?

— Конечно, нет. Цыгане пугливые, они просто так не нападают обычно».

Бездомная цыганка 45 лет Земфира жалуется, что ее хотели побить вместе с остальными пострадавшими, но она сказала, что не знакома с ними и попросила не делать этого:

«— Я отправилась ночью спать под церковь, когда они пришли. Хотели меня тоже побить, но я сказала, что я не с мадьярами, то есть не с венграми этими (речь про одну из этнографических групп ромов — венгерских цыган. — Прим. авт.). Они сидели тут в парке, прибежали малолетки эти, начали их бить бутылками. Вообще началось с того, что мадьярка пошла к ларьку купить кофе. Малолетки к ней прицепились, побежали за ней. Она побежала к своим, и пошло-поехало. Мадьяры оставили свои вещи и убежали к вокзалу. Эти люди их всю ночь искали, спрашивали меня, где они. Я сказала, что не знаю. Ну они сожгли все их вещи, вон там даже гарь на парапете осталась. Там двое детей маленьких еще было, хорошо, что с родителями убежали. Ну а потом уже цыган бросился на того парня и разбил ему голову.

— То есть, этого парня побили не просто так?

— Нет, я лично видела, что сначала на цыган напали».

Земфира рассказала, что на билеты для побитых цыган собрали деньги прихожане церкви, которая находится рядом с местом событий. По ее словам, нападавшие подростки хотели, чтобы цыгане отправились «домой» пешком. Деньги на билеты прихожане собрали очень быстро и отправили табор в Закарпатье.

Также свидетели нападений жалуются на бездействие полиции и даже сотрудничество с ультраправыми. Бездомный Михаил говорит, что по ночам полицейские избивают бездомных и цыган, и чуть что грозятся вызвать наряд «Правого сектора».

На насилие со стороны правоохранителей пожаловалась также другая бездомная цыганка, живущая у вокзала. Цыганка Ирина на четвертом месяце беременности. По ее словам, полицейские несколько раз отводили ее в участок и избивали несмотря на то, что женщина беременна.

Отец двоих детей, молдавский цыган Михай живет у вокзала почти месяц, и подтверждает, что правоохранители злоупотребляют своими полномочиями и регулярно используют насилие по отношению к бездомным и цыганам. Ко всему этому добавляет, что у цыган, которые живут на вокзале, нет барона, а значит, их некому защитить.

Скорее всего пострадавшие и свидетели из-за незнания обобщают несколько разных праворадикальных организаций под именем «Правого сектора». Как мы помним, цыганские погромы устраивали несколько организаций по очереди: 20 апреля С14 на Лысой Горе, 7 июня «Национальный корпус» в Голосеевском Парке. 23 июня при нападении толпы подростков-неонацистов на табор под Львовом один из его обитателей был убит, трое получили многочисленные ножевые ранения. Не последнюю роль в этом убийстве могла сыграть активно тиражируемая СМИ информация про «безнаказанное нападение толпы цыган на школьников, которых добивали осколками бутылок». * Организация запрещена в России Верховным судом РФ.