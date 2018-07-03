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Эксперт: участившиеся нападения на цыган являются следствием политики украинских властей
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Эксперт: участившиеся нападения на цыган являются следствием политики украинских властей 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Рост числа нападений на цыган является следствием государственной политики Украины и радикализации общества. Такое мнение высказал во вторник директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на пресс-конференции в Киеве.
"Антисемитизм, ксенофобия являются частью деятельности украинских политиков и, к большому сожалению, именно властей. Вмешательство власти в национальную политику, запрет обучения на родном языке, которое планируется, действия под маркой украинизации телеэфира, переписывание истории — все это воспринимается радикальными группами на фоне ослабления государственного аппарата как команда «фас», как призыв к безнаказанности в части совершения преступлений в отношении этнических, религиозных, языковых меньшинств", — сказал он.
По мнению Бортника, ответственность за участившиеся нападения на цыган лежит на власти, так как она бездействует и оставляет безнаказанными подобные преступления. В этом контексте он привел официальную статистику, согласно которой, за последние четыре года на 40% выросло число преступлений, квалифицированных по ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии» Уголовного кодекса Украины. По этим делам, кроме того, никто не осужден.
"Официальная статистика Генпрокуратуры свидетельствует, что в 2014 году зафиксировано 33 таких преступления, в 2015 — 49, в 2016 — 41 и 52 в 2017 году, при том что часть инцидентов скрывается, а большинство переквалифицируется в простое хулиганство", — отметил Бортник, добавив, что, по неофициальным данным правозащитных организаций, каждый год фиксируется не менее 300 подобных фактов.
За последнее время на Украине произошло несколько случаев нападения на цыган. Так, в ночь на 21 апреля был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, 9 мая неизвестные устроили поджог в лагере у поселка Рудно под Львовом, во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь цыган в Тернополе, а в начале июня националисты разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке Киева. Последний случай нападения радикалов на цыганский лагерь произошел 23 июня во Львове. Тогда жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали.
Нападения на цыганские лагеря на Украине уже осудил Европейский союз, ряд международных организаций, в том числе Amnesty International. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 25 июня призвала власти Украины пресечь нападения на лагеря цыган на территории страны и привлечь к ответственности виновных за уже совершенные атаки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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