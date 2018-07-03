Эксперт: участившиеся нападения на цыган являются следствием политики украинских властей

КИЕВ, 3 июля. / ТАСС /. Рост числа нападений на цыган является следствием государственной политики Украины и радикализации общества. Такое мнение высказал во вторник директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на пресс-конференции в Киеве.

"Антисемитизм, ксенофобия являются частью деятельности украинских политиков и, к большому сожалению, именно властей. Вмешательство власти в национальную политику, запрет обучения на родном языке, которое планируется, действия под маркой украинизации телеэфира, переписывание истории — все это воспринимается радикальными группами на фоне ослабления государственного аппарата как команда «фас», как призыв к безнаказанности в части совершения преступлений в отношении этнических, религиозных, языковых меньшинств", — сказал он.

По мнению Бортника, ответственность за участившиеся нападения на цыган лежит на власти, так как она бездействует и оставляет безнаказанными подобные преступления. В этом контексте он привел официальную статистику, согласно которой, за последние четыре года на 40% выросло число преступлений, квалифицированных по ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии» Уголовного кодекса Украины. По этим делам, кроме того, никто не осужден.

"Официальная статистика Генпрокуратуры свидетельствует, что в 2014 году зафиксировано 33 таких преступления, в 2015 — 49, в 2016 — 41 и 52 в 2017 году, при том что часть инцидентов скрывается, а большинство переквалифицируется в простое хулиганство", — отметил Бортник, добавив, что, по неофициальным данным правозащитных организаций, каждый год фиксируется не менее 300 подобных фактов.

За последнее время на Украине произошло несколько случаев нападения на цыган. Так, в ночь на 21 апреля был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, 9 мая неизвестные устроили поджог в лагере у поселка Рудно под Львовом, во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь цыган в Тернополе, а в начале июня националисты разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке Киева. Последний случай нападения радикалов на цыганский лагерь произошел 23 июня во Львове. Тогда жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали.