Он услышал, как подросток смеется над пожилым мужчиной, который застрял в туалете. Но тогда произошло это!

Я сегодня обедал в Zaxbys, когда услышал, как какой-то подросток смеялся над пожилым джентльменом в туалете, который не мог встать с унитаза. Когда я подошел ближе, то услышал, как этот старик плачет в туалете.

Я спросил его, всего ли у него в порядке. Он сказал, что его ноги уже слишком слабы, чтобы он мог встать с унитаза самостоятельно, а он оставил свою трость у двери. Тогда я спросил его, могу ли я открыть дверь и помочь ему. Он согласился. Я помог мужчине встать и одеть его штаны. Оказалось, что этот старик был ветераном Вьетнамской войны. Он снял свою шляпу, обнял меня и сказал, со слезами на глазах, что ему 69 лет и это был самый неловкий момент в его жизни.

Я пожал ему руку и поблагодарил его за все, что он сделал и проводил его в фойе, и заставил того подростка извиниться перед мужчиной.

Мораль истории: старость неизбежна, но не стоит быть полным придурком с незнакомцами.