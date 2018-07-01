Эффект дежавю: привет из прошлой жизни или что-то еще

Эффект дежавю описали давным-давно: каждый из нас сталкивался с чем-то новым, но как будто знакомым.

…Мы бродили с братом по лесу; солнце играло под ногами бликами. Была осень с ее головокружительными запахами и печалью. На опушке он остановился, и я вдруг поняла, что будет дальше — сейчас он шагнет вперед, увидит на березе никем не замеченные опята, неловко, задрав руки вверх, начнет их резать, а они посыплются вниз. И он скажет — грибной дождь пошел. И все произошло именно так. Кроме одного. После слов о грибном дожде он посмотрел на меня странно и после паузы произнес: «Ты знаешь, а все это уже было! Дежавю…» Как было? И у него, и у меня? Дежавю может быть… двойным?..

Такое случалось у всех, у кого-то реже, у кого-то чаще. Предугадать ситуацию с эффектом дежавю (от французского deja vu — «уже виденное») невозможно. В результате человек просто столбенеет от «узнаваемости» момента. Деталь разговора, ситуация, мимика, расположение предметов на столе, детали интерьера — так называемых «опорных» моментов у дежавю может быть невероятное количество. Этот необычный эффект наблюдают люди разных национальностей, вероисповедания, уровня образования и возраста.

— По поводу возраста… Тут я хотел бы немного откорректировать, — останавливает меня психоневролог Андрей Кораблев . — Дежавю изучено плохо, но специалисты давно уяснили, что для этого явления характерны два пика: чаще всего этот эффект неожиданного узнавания или воспоминания возникает у молодых людей от 13–14 и до 22 лет, а затем, после многолетней паузы, учащается в 40–45 лет. Скорее всего, в случае с подростками эффект надо объяснить неким их обращением к фиктивному опыту, так называемой ложной памяти, а в другом случае это тоже обращение к опыту, но реальному, что подстегивается первыми неясными сожалениями по поводу уходящей молодости.

Ложная память, объясняет Кораблев, это расстройство нормального познавательного процесса. Человеку может казаться, что никогда не происходившее на самом деле действие уже случалось.

— Некий придуманный человеком опыт иногда закрепляется в сознании как реальный. Некоторые мои коллеги считают, что так психика помогает человеку адаптироваться к непривычной или сложной ситуации. Подобные самообманы могут происходить не только со зрением. Вам вполне может показаться, что нечто подобное вы уже слышали, чувствовали, что вы тут уже были когда-то или что-то схожее испытывали (deja eprouve). Удивительные выводы сделала американский психолог Лофтус: она первой сказала, что ложные воспоминания может сформировать человек, вызывающий доверие. Кроме того, я замечал, что дежавю часто возникает у тех, кто пережил или переживает некую травмирующую его ситуацию. Дежавю подсознательно защищает его от неприятных обстоятельств: то есть мозг человека сознательно искажает реальность, чтобы защитить его от стресса.

Удивительно, но при том, что эффект дежавю очень распространен, ученые до сих пор не могут найти для него однозначного и внятного объяснения. Фрейд называл дежавю проекцией подсознательных фантазий. Ряд современных психиатров полагают, что в момент дежавю мозг извлекает из недр памяти некий кусочек воспоминания, максимально близкий к тому, что переживается в этот момент. Еще проще: ситуация нам кажется знакомой потому, что похожа на близкое по контексту событие из прошлого.

Психолог Оксана Комиссарова трактует дежавю по-своему:

— Да, верно, почему так происходит, до сих пор точно никто не знает. Но есть разные гипотезы относительно данного явления. От научных («это специфическая выборочная работа нашего мозга») до мистических. Последние объясняют этот эффект так: это события либо из нашей прошлой жизни, у нас происходит вспышка сознания, накладываются две временные ленты, и мы испытываем дежавю, либо когда мы следуем по жизненному пути, выбранному перед рождением, такие эффекты являются показателем того, что… «верной дорогой идете, господа!», то есть путь был выбран правильно. Пока никаких точных объяснений наука этому эффекту не дала, каждый из нас может выбрать ту версию, которая ему ближе.

Кстати, развенчивание мистической составляющей эффекта дежавю забавно показано в советском фильме-новелле «Наваждение», когда студент Шурик так увлечен изучением конспекта, что совершенно не замечает происходящего. И только когда герои официально знакомятся, у студента возникает ощущение дежавю…

Однако смех смехом, а нейропсихологи считают дежавю результатом более активной работы некоторых мозговых структур — разных полушарий и разных отделов мозга.

— Англичане, например, исследовали людей, жаловавшихся на хронически или часто возникающее у них дежавю. Было замечено, что такие люди способны «вспоминать» мельчайшие подробности неких встреч или событий, никогда не происходивших, — рассказывает Кораблев. — Из этого был сделан вывод, что ощущения, связанные с процессом «припоминания», на самом деле от содержимого памяти не зависят. Иными словами, речь идет о двух разных системах, работающих в мозге. Когда мы что-то вспоминаем, в височной доле мозга замыкается определенная цепь нейронов. У человека с хроническим дежавю эта цепочка или постоянно замкнута, или гипервозбуждена, за счет чего в его голове проносятся воспоминания, которым в реальности ничего не соответствует. А новые впечатления лишь сдабриваются ощущением, что человек что-то припоминает из прошлого.

Судить о прошлой жизни трудно — мы и в настоящей-то разобраться не можем. Но недавно лично испытала глубокое потрясение, после которого невольно начала задумываться, а не жила ли я на самом деле раньше.

Невероятная по строю голоса и души женщина — певица, знаменитая исполнительница романсов и русских песен Евгения Смольянинова давно замечала, что старинные песни действуют на людей как-то особенно тонко. Она же собирала их всю жизнь. Сказать, что эти песни отличаются от «Во поле березка стояла» — не сказать ничего. Это что-то невероятное — плач, причитание, полумолитва: как ни объясняй, не объяснишь.

Реакция людей на такие песни — непроизвольные слезы, острая эмоциональность, а также желание помогать людям и привели Евгению к созданию уникальной методики — лаллотерапии, буквально — лечению пением. Суть этого метода — в воздействии песнопениями на людей с определенными расстройствами — синдромом эмоционального выгорания и хронической усталости, бессонницей, повышенной тревожностью. Сеанс заслуженная артистка России проводит с глазу на глаз, как бывает у других — не скажу, но как было у меня, расскажу честно. Я просто легла на кушетку, внутренне критически настроенная, и Смольянинова начала тихонько петь. А пробило меня песне на третьей. Не осталось и следа от скепсиса. Да и вообще не осталось ничего. Но полились слезы, и я улетела куда-то очень далеко, где не была никогда, но все вокруг было знакомо и узнано.

Это было дежавю длиной не секунду, а час без малого, и время было другое, и люди — иные, на долгое время забытые, вспомнились вдруг даже запахи этой старой старины, наверное, когда-то бывшей моим настоящим.

Сердце билось страшно, выскакивало из горла. Зато потом отпустило надолго… И попробуй тут не поверь в реинкарнацию. Это было как… как побывать дома. Такое вот лечебное дежавю…

Что происходит с другими — не знаю. Знаю только, что отлаживается после этого некий внутренний ритм, неспящие — начинают спать, нервные — успокаиваются.

Своя теория дежавю и у парапсихологов. Они обычно объясняют этот эффект реинкарнацией: жизнь «ушедшего» продолжается в иной оболочке, но кое-что «переселенец» из своего прошлого помнит. По некоторым же теориям времени, прошлое, настоящее и будущее происходят одновременно, а сознание может воспринимать это лишь как то, что называется «теперь». В соответствии с этими заключениями дежавю — это лишь сбой во времени. Любопытную версию озвучила парапсихолог Алена Полынь: — Время — это кристалл, простому человеку это трудно понять, поскольку люди воспринимают Время линейно. Когда будете готовить материал, прошу вас, напишите слово Время с большой буквы, так как это имя собственное и имя стихии, что влияет на нас всех.

Итак, Время — кристалл, и вы, находясь где-то, отражаетесь в иных плоскостях. Но пространство передвигает вас линейно, вы не видите своего отражения. Если же на линии вашего передвижения случаются некие сбои, сломы, тогда вы отражение видите — будь то отражение ситуации или места, где вы уже как будто были. Но Время не имеет системы деления на прошлое, настоящее и будущее, данная система вписана в линейное Время сознания человека, а потому свое отражение вы можете воспринимать по системе «это уже было». Но это не единственное объяснение дежавю. Ваша душа имеет опыт прошлых воплощений и встречалась там с разными людьми, которые ныне перекочевали в эту жизнь. И вот вы смотрите на человека, говорите с ним и понимаете, что вы уже говорили об этом с этим же человеком.

Итак, все непонятно. Может быть, это — занимательная картинка, иллюстрирующая расстройство психики? Может, и не без того, полагают некоторые специалисты.

— Каких-то тревожных сведений о том, что дежавю опасно или вредно, нет, — уверен Андрей Кораблев. — Но все же чаще на этот эффект жалуются люди уставшие. Может быть, это и правда следствие некоторого сбоя в работе уставшего мозга. Были предположения, что участившийся эффект может привести к болезненным фантазиям типа бреда, но все же дежавю — следствие, а не причина. Не думаю, что если эти ощущения участились, надо спешить к психиатру.

Но проанализировать, нет ли у вас в жизни травмирующей ситуации, которая провоцирует эти «видения», стоит, чтобы по крайней мере попытаться ее изжить.

Карл Густав Юнг признавал, что сам ощутил дежавю впервые в двенадцать лет.

С тех пор господин Юнг был убежден, что проживает одновременно в двух временах — настоящем и «за век до». И все бы ничего, но добила Юнга история с ботинками: однажды он вгляделся в обувь доктора, жившего за век до него, и вспылил от злости — наглец был обут в его ботинки с пряжками! Юнг прекрасно помнил, как тяжелы были эти пряжки, но ботинки-то были любимыми! Но чего великому человеку не простишь…

А вот звезды иной раз на дежавю горят. Мадонна как-то заявила, посещая дворец императора в Китае, что точно вспомнила, как была слугой последнего императора Маньчжурии, а Тина Тернер убеждала всех, что она — то ли подруга царицы Хатшепсут, то ли… она сама.

Да и вы, не исключено, испытывали нечто подобное переживаниям Юнга, заметив на трехсотлетнем портрете дамы, что ее платье вам до боли знакомо, или вдруг «вспоминали», что под вашим руководством строился Кремль… Если так — это не значит, что вы сошли с ума. Это — повод жить, радоваться жизни и восхищаться ею. Она — чудо.

Примерно как солнечный луч, осветивший тот осенний лес и подаривший ощущение чуда. Он не дал ответ на вопрос, была ли жизнь раньше и кем я была в ней, но ощутить себя счастливой в жизни этой — очень помог.

В КИНО

Наваждение (1965)

Все мы помним эту комедию Гайдая. Шурик приходит в квартиру Лиды и чувствует дежавю: ему все знакомо до боли. Лида поражена. А разгадка проста: утром он уже был в ее квартире, но так был занят чтением конспекта, что не запомнил этого.

Матрица (1999)

В культовом фильме братьев Вачовски есть любопытная сцена. Герой видит в дверном проеме черную кошку, которая встряхнулась и пошла куда-то. Через пару секунд он снова бросает взгляд на дверь, а там — такая же кошка. В «Матрице» это значило, что система тамошнего мироздания нарушена.