Эта девушка попала в аварию прямо перед свадьбой. Дальше было нечто чудесное!

Однажды влюбились молодой парень и девушка.

Но, парень был из бедной семьи. Родители девочки были не слишком счастливы.

Со временем родители увидели, что он хороший человек и достоин руки дочери.

Но, была и другая проблема: парень был солдатом. Вскоре началась война, и он был отправлен за границу на год. За неделю до отъезда парень встал на колени и спросил свою даму сердца: «Ты выйдешь за меня?»

Она вытерла слезу, сказала да, и они были помолвлены. Они согласились, что когда он вернется через год, будет свадьба.

Но, случилась трагедия. Через несколько дней после того, как он уехал, девушка попала в аварию. Это было лобовое столкновение.

Проснувшись в больнице, она увидела, как плачут ее отец и мать. Она сразу поняла, что что-то не так. Мать сказала: «Он женится», и вручила ей приглашение на свадьбу.

Сердце девушки сжалось. Она знала, что все еще любит его — но, теперь ей пришлось его забыть.

С большой грустью она открыла свадебное приглашение.

А потом она увидела на нем свое имя!

Смутившись, она спросила: «Что это?»

Именно тогда молодой человек вошел в ее комнату с букетом цветов. Он опустился на колени рядом с ней и спросил: «Ты выйдешь за меня?»

Девушка закрыла лицо руками и сказала: «Я уродина!»

Парень сказал: «Без твоего разрешения твоя мать прислала мне твои фотографии. Когда я увидел их, то понял, что ничего не изменилось. Ты все еще тот человек, в которого я влюбился. Ты по-прежнему прекрасна, как всегда. Потому что я люблю тебя!»