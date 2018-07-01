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Васильева заявила, что компьютерная зависимость мешает развитию ребенка
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Васильева заявила, что компьютерная зависимость мешает развитию ребенка 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Слишком сильная зависимость от компьютера и гаджетов мешает детям развиваться. Об этом заявила в воскресенье министр просвещения РФ Ольга Васильева в эфире авторской программы председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас».
"Главная задача школы — это подготовить его [ребенка] к тем вызовам в жизни, которые есть. Мы с вами прекрасно знаем, что сейчас способность в гаджетах жить — она мешает во многом, и продвижению в том числе. Есть вещи, которые уже тормозят, это очевидно. Потому что вот эта вот компьютерная привязанность, она становится проблемой общей, общемировой", — отметила министр.
Она добавила, что этот вопрос многие европейские страны «решают очень жестко». В качестве примера Васильева привела Францию, где запрещены мобильные телефоны в школе.
Министр согласилась с замечанием Легойды, что это разумное решение. «Да. В некоторых землях Германии [использование мобильных телефонов в школе также] до 8 лет исключено », — отметила министр.
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