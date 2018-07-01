Избавляемся от тараканов быстро

В последнее время многие люди замечают в своей квартире таких незваных гостей, как тараканы или муравьи. От одной мысли о том, что они находятся рядом с вами, становится не по себе.

Поэтому сразу же хочется найти средство, с помощью которого от них можно избавиться навсегда. Но даже в такой ситуации есть действенные способы борьбы с вредителями, которые можно без вреда для организма использовать в домашних условиях.

Причины появления насекомых

Самым первым и главным способом в борьбе с тараканами является чистота. Они никогда не появятся в помещении, которое регулярно подвергается тщательной уборке. Но если вдруг вы все же обнаружили насекомых в доме, вам необходимо сразу же предпринимать решительные действия.

yandex_ad_1 Для того чтобы выбранные способы были действенными, вы должны определить основную причину их появления:

Сырое помещение. Тараканы часто появляются в тех местах, которые наиболее подвержены возникновению сырости (ванная комната и кухня). Поэтому тщательно изучите проблемные зоны, в которых насекомым будет наиболее комфортно.

Остатки пищи. Еще одной причиной возникновения тараканов в квартире являются крошки и остатки еды на столе или в раковине. Для того чтобы избавиться от них навсегда, вам необходимо всегда следить за чистотой в доме.

Антисанитарные условия. Пожалуй, это наиболее распространенная причина появления вредителей. Для того чтобы устранить данную проблему вы должны своевременно и тщательно убирать в помещении. Только тогда непрошеные гости не смогут перешагнуть порог вашей квартиры.

Несколько простых способов борьбы с насекомыми

Стоит отметить, что на борьбу с тараканами в квартире у вас может уйти много времени. Поэтому постарайтесь собраться с мыслями и найдите несколько эффективных способов, которые смогут вам помочь. Можно выделить несколько простых и доступных методов борьбы с насекомыми в домашних условиях:

Борная кислота ‒ самый безопасный и действенный способ. Она не оказывает никакого вреда на ваш организм. Кроме того, благодаря широкому применению кислоту можно приобрести в любой аптеке по низкой цене. Если вы определили основные места их скопления, то постарайтесь тщательно обработать каждое из них. Особое внимание следует уделить: вентиляционным отверстиям, углам, щелям, водопроводной системе. Важно запомнить, что таракан погибает не сразу после контакта с кислотой. Обычно после этого проходит еще несколько дней, за которые он успевает заразить еще несколько своих сородичей.

Низкие температуры воздуха. Понятно, что такой способ избавления от тараканов можно использовать только поздней осенью или зимой. Чтобы добиться желаемого эффекта нужно довольно продолжительное время проветривать каждую комнату в квартире. Но следует помнить о том, что слишком низкие температуры могут привести к проблемам с отопительной системой и разрыву труб. Поэтому в данном случае лучше найти более подходящий способ, который подойдет для использования в домашних условиях.

Подручные средства от тараканов. Хорошим способом против насекомых является обычная самодельная ловушка, которую можно легко собрать в домашних условиях. Наверняка в каждой квартире можно найти скотч и стеклянную банку для консервации. Благодаря им у вас получится навсегда устранить данную проблему в короткие сроки.

Давайте рассмотрим несколько простых вариантов изготовления ловушки:

Раскладываем скотч стороной вверх в местах, где обитают насекомые. Чтобы поймать как можно больше вредителей, промокните поверхность душистым медом или вареньем. Этот запах мгновенно направит их в нужное место.

Нам понадобится плотная бумага или картон. Из них нужно вырезать небольшую полоску и аккуратно распределить по поверхности вязкий клей.

Не менее эффективной станет ловушка в виде стеклянной банки, смазанной маслом изнутри. Тараканы будут прилипать и не смогут выбраться из нее. Для того чтобы заманить насекомых вы можете использовать свежий репчатый лук. Известно, что его запах сильно привлекает различных вредителей.

Использование специальных химических средств

На сегодняшний день существует множество эффективных средств, которые могут помочь в борьбе с тараканами, поселившихся в вашей квартире. Они доступны к использованию в домашних условиях и продаются в любом хозяйственном магазине. С их помощью вы навсегда забудете о незваных гостях.

include_poll1892

К наиболее популярным химическим средствам можно отнести:

«Globol»;

«Дихлофос»;

«GET»;

«Комбат»;

«Дохлокс»;

мелок «Машенька».

yandex_ad_2 Каждое из этих средств способно избавить вашу квартиру от тараканов навсегда. Но прежде чем использовать их в домашних условиях следует внимательно ознакомиться с инструкцией и не забывать о простых мерах предосторожности. Для предотвращения нежелательных последствий пользуйтесь перчатками и защитной маской.

Кроме того, старайтесь чередовать используемые средства, так как тараканы могут легко адаптироваться ко многим веществам.

В том случае, если у вас не получается избавиться от тараканов самостоятельно, вам необходимо обратиться за помощью к специалистам. Они навсегда очистят вашу квартиру от вредителей и позаботятся о вашей безопасности. Но в этом есть и свои недостатки.

Помимо того, что вы выложите за это довольно крупную сумму, вам нужно будет покинуть помещение на несколько дней. Кроме того, после обработки вам предоставят ряд процедур, которые вы должны выполнить во избежание негативных последствий.

Профилактические мероприятия

Определив основные способы борьбы с тараканами в квартире, нужно изучить возможные профилактические мероприятия, которые усилят ваш контроль над сложившейся ситуацией. Существует несколько простых рекомендаций, с помощью которых вы навсегда сможете избавиться от многих вредителей:

Регулярная уборка помещения. Очень важно, чтобы вы всегда следили за чистотой вашего дома. Старайтесь правильно хранить продукты в холодильнике, убирать стол после еды, следить за состоянием мебели и своевременно выносить мусор. Если вы обнаружили протечку в водопроводных трубах, то постарайтесь как можно скорее устранить ее последствия. Так как чрезмерная сырость может привести к возникновению новых гостей.

Тщательно осмотрите стены и полы в квартире. Так как тараканы могут проникнуть к вам от соседей. Решить эту проблему очень легко — замажьте все неровности цементным раствором или шпатлевкой. Кроме того, вы можете закрыть вентиляционное отверстие мелкой сеточкой.

Заведите несколько домашних растений. Самым лучшим способом в борьбе с тараканами в квартире является цветок — герань. Благодаря специфическому аромату насекомые навсегда покинут ваше жилье.

Периодическая обработка квартиры аэрозолем или специальным мелком. Даже после того, как вы избавились от вредителей, некоторое время нужно обрабатывать помещение этими средствами.

сли вы будете следовать всем рекомендациям, то вскоре вы забудете о такой неприятной проблеме, как тараканы в квартире. Эти способы помогут навсегда избавиться от насекомых в домашних условиях.