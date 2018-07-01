Опасности сезона: как не подорвать здоровье летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. Некачественная еда, работающие кондиционеры и перегрев — самые распространенные летние опасности, которые могут не только изрядно потрепать нервы, но и подорвать здоровье. О том, как их избежать, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава РК Вера Павлова

По ее словам, прежде всего, в жаркое время года нужно изменить режим дня и перенести активную деятельность на утренние и вечерние часы: до 11.00 и после 17.00.

"Если такой возможности нет, то желательно запланировать выход (на улицу — ред.) заранее, чтобы не лезть в переполненные душные маршрутки. Необходимо также продумать свою одежду — она должна быть из натуральных тканей, просторная, желательно светлых тонов. Также необходим головной убор, если придется выходить на открытые участки, где есть прямые солнечные лучи. На открытом солнце можно находиться не более 15 минут", — разъяснила эксперт.

Врач-методист Центра медпрофилактики Минздрава РК Вера Павлова

Кроме того, Павлова рекомендует носить с собой воду, достаточно полулитровой емкости. Пить ее следует по необходимости и малыми порциями. При этом стоит учитывать индивидуальные особенности организма.

"Как правило, человек в жару теряет больше жидкости, ему надо пить на 250 мл больше, чем обычно. Но дело в том, что у человека разные способности к переработке жидкости, разные потребности. Поэтому существует такая рекомендация: как человек почувствовал жажду, ему нужно сделать 2-3 умеренных глотка. Таким образом, жидкость в организм будет поступать постепенно, хорошо перевариваться, не будет обезвоживания. Отечность в жаркое время не вызвана, как правило, переизбытком жидкости в организме. Она связана с сосудами, расширяются, чтобы больше отдать температуры окружающей среде", — рассказала специалист.

По ее словам, норму воды для больных людей (например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями) должен регулировать специалист.

Павлова добавила, что осторожность следует соблюдать тем, кто работает в помещениях с кондиционерами. Основное правило: избегать прямого потока кондиционированного воздуха, от которого, как от сквозняка, можно простудиться.

"Если воздух в помещении кондиционированный, то не нужно доводить это до абсурда. Температура должна быть комфортной. Даже если на улице очень жарко, в помещение должно быть не меньше +22…+23 градусов. Нельзя, чтобы на улице было +30, а в помещении — +18. Иначе мы снизим иммунитет и сможем пострадать", — пояснила она.

Павлова отметила, что перед тем, как заходить в кондиционированное помещение или покидать его, нужно немного постоять и «остыть».

Еще один совет, по ее словам, которым не стоит пренебрегать, — изменить летом рацион. Главный девиз жаркого периода года — больше свежих овощей и фруктов, но и мясом пренебрегать не стоит. «Его надо есть, если человек не вегетарианец, во все периоды года, но нужно понимать, что летний период — вегетативный. Поэтому его нужно использовать для того, чтобы увеличить количество овощей и фруктов, которые иногда зимой мы не можем достаточно съесть из-за их слабой доступности и малой витаминизированности», — подчеркнула эксперт.

Помимо того, напомнила она, нужно следить за свежестью продуктов, особенно мясных, рыбных и молочных: необходимо обращать внимание на сроки их годности и покупать в местах со специальным холодильным оборудованием.