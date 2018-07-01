Ещё
Дерево веры, надежды и любви «посадили» на Кремлевской площади в Вологде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дерево веры, надежды и любви «посадили» на Кремлевской площади в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Кованое дерево-копилку, высотой более пяти метров, установили вологодские и череповецкие кузнецы справа от храма Александра Невского. Это еще один подарок городу к 871-й годовщине, который дополнит список арт-объектов областной столицы. Напомним, накануне в Кремлевском саду появились кованые «Подковы счастья», сердце и Ганзейский корабль.
Филигранная работа представляет собой яблоню, корни которой оплетают компактный сейф-куб, в ветвях дерева «прячется» семья птиц. Конструкция установлена на функциональный постамент в виде скамейки, присев на которую, оказываешься под кроной дерева. В стволе предусмотрены отверстия для монет, их «разбросано» несколько. Опуская монету, нужно загадать желание. Первыми это сделали гости из Порхова.
«Прекрасное дерево! У нас нет такого арт-объекта, и нам нужно вашу традицию перенять. В Вологду мы приехали, чтобы принять участие в VIII Русских Ганзейских днях. Мы в полном восторге от города и гостеприимства местных властей и горожан, нам оказали самый теплый и радушный прием», — рассказал Почетный гражданин Порхова Мартин Нормантас.
Собранные средства меценаты планируют направить на благо города, необычную копилку вскроют на глазах вологжан, деньги пересчитают и с помощью опроса на интернет-ресурсах определят, на что потратить. Благотворительный проект реализовали вчетвером — вологодские мастера Александр Чернов, Сергей Фоминский и Олег Конин, а также кузнец из Череповца Алексей Никулин.
Идею прорабатывали в течение пяти лет, это уже третье дерево мастеров, установленное на территории региона. Причем каждый проект уникален, и если первые символизировали возрождение жизни из засохшего саженца и священный мужественный дуб. То дерево в Вологде — пышная сказочная яблоня с наливными плодами, олицетворяющая семейные ценности. Рядом с арт-объектом установили скамейки, здесь можно удобно расположиться, чтобы сделать селфи.
Вологда.рф: последние новости
Тысячная пара молодоженов зарегистрировалась в Вологде Вологодские производители мяса и овощей получат субсидии Коллекции филателистов России пополнятся марками с изображением Вологды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Галкин поразил Сеть откровенным танцем26
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Садальский показал пикантное фото Васильевой33
Исчезающие бикини: мода для храбрых67
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение