Дерево веры, надежды и любви «посадили» на Кремлевской площади в Вологде

Кованое дерево-копилку, высотой более пяти метров, установили вологодские и череповецкие кузнецы справа от храма Александра Невского . Это еще один подарок городу к 871-й годовщине, который дополнит список арт-объектов областной столицы. Напомним, накануне в Кремлевском саду появились кованые «Подковы счастья», сердце и Ганзейский корабль.

Филигранная работа представляет собой яблоню, корни которой оплетают компактный сейф-куб, в ветвях дерева «прячется» семья птиц. Конструкция установлена на функциональный постамент в виде скамейки, присев на которую, оказываешься под кроной дерева. В стволе предусмотрены отверстия для монет, их «разбросано» несколько. Опуская монету, нужно загадать желание. Первыми это сделали гости из Порхова.

«Прекрасное дерево! У нас нет такого арт-объекта, и нам нужно вашу традицию перенять. В Вологду мы приехали, чтобы принять участие в VIII Русских Ганзейских днях. Мы в полном восторге от города и гостеприимства местных властей и горожан, нам оказали самый теплый и радушный прием», — рассказал Почетный гражданин Порхова Мартин Нормантас.

Собранные средства меценаты планируют направить на благо города, необычную копилку вскроют на глазах вологжан, деньги пересчитают и с помощью опроса на интернет-ресурсах определят, на что потратить. Благотворительный проект реализовали вчетвером — вологодские мастера Александр Чернов , Сергей Фоминский и Олег Конин , а также кузнец из Череповца Алексей Никулин

Идею прорабатывали в течение пяти лет, это уже третье дерево мастеров, установленное на территории региона. Причем каждый проект уникален, и если первые символизировали возрождение жизни из засохшего саженца и священный мужественный дуб. То дерево в Вологде — пышная сказочная яблоня с наливными плодами, олицетворяющая семейные ценности. Рядом с арт-объектом установили скамейки, здесь можно удобно расположиться, чтобы сделать селфи.