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Кованое дерево появилось на Кремлевской площади в Вологде
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Кованое дерево появилось на Кремлевской площади в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Кованое дерево-копилку высотой более пяти метров подарили областной столице к Дню города кузнецы из Вологды и Череповца. Его установили на Кремлевской площади справа от храма Александра Невского.
Работа представляет собой яблоню, корни которой оплетают компактный сейф-куб, в ветвях дерева прячется семья птиц. Конструкция установлена на постамент в виде скамейки. В стволе предусмотрены несколько отверстий для монет. Опуская монету, нужно загадать желание.
Необычная копилка будет впоследствии открыта на глазах вологжан, деньги пересчитают и с помощью опроса на интернет-ресурсах определят, на что потратить. Благотворительный проект реализовали четыре мастера — Александр Чернов, Сергей Фоминский и Олег Конин из Вологды, а также кузнец из Череповца Алексей Никулин.
Проработкой идеи мастера занимались в течение пяти лет. Подобных деревьев в регионе три, и все они уникальны. Если первые символизировали возрождение жизни из засохшего саженца и священный мужественный дуб, то третье получилось красивой яблоней с наливными плодами, олицетворяющей семейные ценности.
Напомним, накануне были открыты ещё три арт-объекта, которые также стали подарком городу. Это Ганзейский когг, ажурное сердце и ворота в виде подковы счастья на мостик молодожёнов. Все объекты установлены в Кремлевской саду.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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