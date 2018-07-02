Кованое дерево появилось на Кремлевской площади в Вологде

Кованое дерево-копилку высотой более пяти метров подарили областной столице к Дню города кузнецы из Вологды и Череповца. Его установили на Кремлевской площади справа от храма Александра Невского

Работа представляет собой яблоню, корни которой оплетают компактный сейф-куб, в ветвях дерева прячется семья птиц. Конструкция установлена на постамент в виде скамейки. В стволе предусмотрены несколько отверстий для монет. Опуская монету, нужно загадать желание.

Проработкой идеи мастера занимались в течение пяти лет. Подобных деревьев в регионе три, и все они уникальны. Если первые символизировали возрождение жизни из засохшего саженца и священный мужественный дуб, то третье получилось красивой яблоней с наливными плодами, олицетворяющей семейные ценности.

Напомним, накануне были открыты ещё три арт-объекта, которые также стали подарком городу. Это Ганзейский когг, ажурное сердце и ворота в виде подковы счастья на мостик молодожёнов. Все объекты установлены в Кремлевской саду.