Актриса Анна Ардова: биография и личная жизнь

Сейчас она одна из самых ярких комедийных актрис российского театра и кино. Анна Ардова, чья биография и личная жизнь полна крутых поворотов, остается молодой, красивой и свободной. Сей факт подтверждают многочисленные личные фото в Интернете. О ее детях и мужьях более подробно в этой статье.

Детство и юность

Ардова Анна Борисовна родилась 27 сентября 1969 года в Москве, Россия. Семья была неразрывно связана с искусством. Мать играла в Театре юного зрителя, а отец работал в студии «Мульттелефильм» режиссером.

Когда девочка была совсем маленькой, родители разошлись. Очень скоро Мира Валерьяновна вышла замуж за Игоря Старыгина . Анне было нелегко смириться с расставанием самых близких ей людей, да и принимать нового «папу» она категорически отказывалась. Но Игорь, своей искренностью и добродушием все же смог завоевать доверие неродной дочери.

yandex_ad_1 Окончив школу, Анна Ардова подала документы в ГИТИС, поступление в который открыло бы новую страницу в ее биографии, но провалила вступительные экзамены. Пришлось на время поискать работу, а о личной жизни, муже, а тем более детях, фото с которыми сейчас переполнен Инстаграм артистки, даже мечтать нельзя было.

Она побывала в должности младшего экономиста в «Мособлтрансэкспедиции», потом продавца в фойе гостиницы «Золотой колос» и гардеробщицы в одном из столичных театров.

Около 4-х лет девушка упорно пыталась поступить в театральный вуз. Параллельно являлась вольной слушательницей на актерском курсе Бурова. В 1990 году ей все же удалось сдать экзамены и попасть на обучение к Андрею Гончарову

После окончания, ее с дипломом взяли на работу в труппу Московского академического театра имени Маяковского. С того времени и до сих пор Ардова работает там.

На съемочную площадку девушка впервые попала в 1983 году. После был большой перерыв, длиной в 14 лет. Спустя столько времени женщина, наконец, получила роль в короткометражной картине «Тоскующая телка». Фильм понравился зрителям, но популярность женщине не принес.

Настоящую востребованность Анне Ардовой, чья биография, личная жизнь, дети и бывшие мужья, можно сказать, всегда на виду у СМИ, подарил спектакль «Чума на оба ваши дома». Кстати, фото с некоторых сцен есть в сети. Зрители и продюсеры смогли оценить спектакль в 2002 году. Тогда, наконец, актрису и заметили.

В 2006 ее пригласили сниматься в комедийном проекте «Женская лига», который транслировался на телеканале «ТНТ». Коллектив был полностью женским. Проработав там 3 года, Анна по неизвестным причинам ушла.

Вскоре на канале «Домашний» появилось шоу «Одна за всех», где артистка получила главную роль. У проекта очень быстро выросли рейтинги. Далее, Анну стали приглашать уже в более интересные и серьезные телевизионные проекты. К примеру, в 2010 Ардова появилась в комедии «All inclusive, или Все включено».

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Творческую копилку пополнила и картина «Высоцкий. Спасибо, что живой». В 2013 году она пришла в «Форт Боярд» на должность ведущей.

А осенью 2014 по лето 2015 актриса приняла активное участие в шоу «Три аккорда».

yandex_ad_2 Личная жизнь

Известно что, еще до поступления в вуз, Анна познакомилась с преподавателем школы-студии МХАТ по имени Алексей (фамилия не известна). Мужчина был полной противоположностью темпераментной Анны: спокойный, задумчивый, образованный. Именно он занимался ее культурным воспитанием и помогал готовиться к вступительным экзаменам.

На первом курсе Анна Ардова, чья биография, личная жизнь, дети и новые фото сейчас не перестают интересовать общественность, стала дружить с будущим мужем Даниилом Спиваковским . Изначально их связывали только приятельские отношения, но со временем оба осознали, что любят друг друга.

Свадьбу сыграли в 1992 году, несколько лет проживали в коммунальной квартире, а потом были вынуждены переехать к матери актера.

Свекровь сразу невзлюбила вспыльчивую невестку. Алла Семеновна считала ее чересчур скандальной и неряшливой особой, что не забывала подчеркивать при каждом удобном случае. Из-за этого молодожены постоянно ссорились по мелочам. Не обходилось без битья тарелок и рукоприкладства. В итоге брак треснул по швам.

За месяц до годовщины свадьбы Ардова подала на развод.

Далее, в жизни женщины был еще один мужчина, от которого она забеременела. А он, узнав о ребенке, поспешил скрыться. Вскоре Анна родила девочку, которую назвала Софией. В этой непростой ситуации ее поддерживал хороший друг актер Александр Шаврин

Мужчина был тайно влюблен в свою талантливую подругу, и однажды решительно заявил при коллегах, что с этого момента она его супруга, а София — родная дочь. Церемонию бракосочетания решили провести прямо в театре в перерыве между репетициями. В 2001 артистка родила любимому мужу сына. Счастливые мама с папой наградили мальчика именем Антон.

В 2016 году сеть Интернет заполонили слухи о скорой свадьбе Анны Ардовой с Максимом Авериным . Будучи гостями на передаче «Точь-в-точь», они сообщили сенсационную новость телезрителям. Но позже выяснилось, что это была лишь шутка.

Дочь София решила продолжить актерскую династию. Ее еще совсем маленькой снялась в нескольких проектах. На данный момент она выучилась и работает в труппе театра «Дом». А Антон изредка мелькает в сериалах.

Семейное счастье подошло к концу. В 2017 Ардова официально развелась с Шавриным после 20 лет супружеской жизни. Коллеги по театру, поговаривают, что инициатором разрыва была Анна.

Последние новости

23 июня 2018 года стало известно, актриса срочно госпитализирована. Ей провели операцию, прооперировав почку. Коллеги по театру сообщили СМИ, что Ардова давно собиралась вплотную заняться здоровьем.

Чтобы успокоить поклонников, она в своем официальном аккаунте Инстаграма записала и опубликовала обращение к ним. В нем женщина объяснила, что действительно находится на плановом лечении и волноваться не о чем.

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova)

28 Июн 2018 в 12:26 PDT Это пока все что известно о биографии, личной жизни и детях Анны Ардовой. Мужа у артистки нет, и судя по фото в социальных сетях, из-за плотного рабочего графика, претендент на такую должность вряд ли скоро появится.