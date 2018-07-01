В Перми состоялся праздник мыльных пузырей

1 июля в пермском парке имени Горького прошёл День мыльных пузырей. Это шоу, проводится ежегодно в рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время» и при поддержке радио Хит FM. В парке много гостей. Дети резвятся у небольшого фонтана около ротонды.

Мероприятие начинается с демонстрации различных по форме и размеру мыльных пузырей, которые надувают неподалёку от сцены. Самые гигантские из них приводят юных пермяков в полный восторг. Дети и взрослые держат в руках самые разные приспособления для запуска мыльных пузырей: от классических колечек, известных всем с детства, до самых настоящих мыльных пистолетов. А вот раньше вместо всего этого скручивали обычную бумагу в трубочку и пускали пузыри.

Гостей парка развлекают весёлой дискотекой и конкурсами. Ведущие программы Стас Торопов и DJ Speak приглашают всех детей и совместно запускают мыльные пузыри. На краю сцены стоят несколько мыльных пушек, которые пускают пузыри в небо. Зрелище невероятное!

Более того, юные пермяки вместе с ведущими устраивают на сцене настоящий танцевальный флеш-моб под зажигательную музыку. Самым ярким танцорам вручают фирменные кружки с надписью «Пермь активная», а также сертификаты на бесплатную поездку на колесе обозрения.

Начинается конкурс «Самый большой пузырь». Несколько смелых ребят выходят поучаствовать в состязании. Каждый из них старается надуть пузырь как можно больше. Побеждают четверо детей, которым вручают бесплатную поездку на колесе обозрения — главный и желанный приз на этом празднике. Шестилетняя девочка Лиза Канаева самая активная и яркая. У неё в руках уже целых два сертификата на чертово колесо за самый большой пузырь и зажигательный танец.

— Лиза, нравится ли тебе праздник?

— Да, очень нравится! Я прихожу со своей бабушкой сюда уже второй раз.

— У тебя в руках два сертификата, с кем поедешь кататься на аттракционе?

— Я поеду с бабушкой, когда закончится праздник. Буду еще участвовать в конкурсе «Самый яркий костюм», чтобы выиграть поездку для мамы.

Завершается праздник весёлой дискотекой с морем мыльных пузырей. На лицах детей и взрослых по — прежнему продолжают гореть улыбки.