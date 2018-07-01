Свыше 300 школьников хотят поступить в Пермское СВУ

В 2018 году число абитуриентов выросло в 1,5 раза.

342 заявления от родителей младшеклассников со всей России приняла приемная комиссия Пермского Суворовского военного училища. Со 2 июля у мальчишек начнутся первые серьезные в их жизни вступительные испытания. Конкурс составит более трех человека на место

Приемная комиссия принимала документы с 15 апреля по 31 мая. В течение июня были рассмотрены все кандидаты на поступление в училище, сейчас их 342 человека.

Все учащиеся Суворовского училища имеют право четыре раза в год ездить в отпуск. Дети, оставшиеся без попечения родителей, посещают дома отдыха и санатории Министерства обороны

Как рассказали в училище, в 2018 году число абитуриентов выросло в 1,5 раза.