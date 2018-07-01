«Когда же вы всё успеваете?»: Анита Цой показала дачный огород

В разгар дачного сезона Анита Цой хвастается своими садоводческими достижениями, демонстрируя посаженные огурцы, помидоры и зелень. Такому огороду невозможно не позавидовать, особенно заядлым дачникам, которые чуть ли не живут в парниках.

Просторный участок, на котором немалое место выделено под выращивание овощей и фруктов, покорил публику, которая принялась хвалить артистку за старания. Удивительно, что певица, активно выступающая в разных уголках страны, успевает заниматься и огородом, поэтому у многих возникает мысль, что это не обходится без помощи наёмного персонала. Но, судя по тому, как уверенно Анита говорит о своих растениях, она знает в этом толк. Помидоры, огурцы, редиска, чеснок — все это неотъемлемые составляющие летнего семейного обеда на даче, но самое главное, чтобы было своё, а не из магазина. Овощи, в которых так много витаминов, в теплицах и на грядках вот-вот созреют и их можно будет подавать на стол.

Садовое богатство Цой по достоинству оценили, ведь было приложено большое количество сил, нервов и времени, которого у нее не так много. Но не все поддерживают эти интересы, так как предпочитают не загромождать территорию изобилием грядок, а оставляют простор для игр с собакой, детских площадок, зоны барбекю, а то, что можно вырастить самостоятельно, покупают на рынках, у бабушек или берут у соседей. «Когда же вы всё успеваете?» «Какая красота! А главное полезно все, всё свое!» «Неужели вы сами все это сажали и ухаживаете?» «Ничего себе, везде преуспеваете!»

Ко всему прочему, Анита Цой успевает ухаживать и за собой: недавно она продемонстрировала многотысячной аудитории, как бреет виски.

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) 28 Июн 2018 в 2:09 PDT