Многодетная мать погибла в роддоме Ставрополя

Многодетная мать Тамара Г. скончалась в платном отделении роддома №4 в Ставрополе. Об этом сообщил News‐R.

Трагедия произошла 19 июня. В тот день местная жительница легла в медицинское учреждение. Она ждала своего третьего ребенка, мальчика.

Однако спустя несколько часов после поступления в больницу женщина перестала выходить на связь. На мобильный телефон также не отвечал ее врач.

В настоящее время следователи начали проверку по факту смерти роженицы. Им предстоит выяснить, почему медики провели незапланированное кесарево сечение под общим наркозом. Также, по словам близких погибшей, врачи не заметили, что у женщины открылось кровотечение. В связи с этим специалисты оставили женщину без присмотра в реанимации на два часа.