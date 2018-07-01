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Многодетная мать погибла в роддоме Ставрополя
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Многодетная мать погибла в роддоме Ставрополя 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Многодетная мать Тамара Г. скончалась в платном отделении роддома №4 в Ставрополе. Об этом сообщил News‐R.
Трагедия произошла 19 июня. В тот день местная жительница легла в медицинское учреждение. Она ждала своего третьего ребенка, мальчика.
Однако спустя несколько часов после поступления в больницу женщина перестала выходить на связь. На мобильный телефон также не отвечал ее врач.
В настоящее время следователи начали проверку по факту смерти роженицы. Им предстоит выяснить, почему медики провели незапланированное кесарево сечение под общим наркозом. Также, по словам близких погибшей, врачи не заметили, что у женщины открылось кровотечение. В связи с этим специалисты оставили женщину без присмотра в реанимации на два часа.
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