Город Артем в Приморье атаковали полчища мух

Жители Артема в социальных сетях пожаловались на нашествие мух. Насекомые, число которых увеличивается в геометрической прогрессии, осложнили жизнь горожан, а также поселков Заводской и Суржевка. Об этом сообщил сайт Primpress.

Такого количества мух местные жители не видели. «Они заполонили все»: — пишут пользователи соцсетей, отмечая, что насекомые летят «с птицефабрики».

«Они заполонили все. Белье на балкон не повесить, на улице все дома облепили мухи. Мы живем, как на помойке. Ужас», «Белье повесила, три вещи, мух 40 штук», «Была в Заводском, ждала человека, мухи облепили всю машину за 10 минут. Ужас, такого я давно не видела! Их действительно очень много!», — комментируют очевидцы в Instagram.

Москвич не выбрасывает мусор и превратил квартиру в помойку. Из его квартиры по многоэтажному дому расползлись насекомые. В управляющей компании объяснили, что не могут помочь соседям в ближайшее время.