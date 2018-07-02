Ещё
Город Артем в Приморье атаковали полчища мух
Далее:
Читайте также:
Ещё

Город Артем в Приморье атаковали полчища мух 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жители Артема в социальных сетях пожаловались на нашествие мух. Насекомые, число которых увеличивается в геометрической прогрессии, осложнили жизнь горожан, а также поселков Заводской и Суржевка. Об этом сообщил сайт Primpress.
Такого количества мух местные жители не видели. «Они заполонили все»: — пишут пользователи соцсетей, отмечая, что насекомые летят «с птицефабрики».
«Они заполонили все. Белье на балкон не повесить, на улице все дома облепили мухи. Мы живем, как на помойке. Ужас», «Белье повесила, три вещи, мух 40 штук», «Была в Заводском, ждала человека, мухи облепили всю машину за 10 минут. Ужас, такого я давно не видела! Их действительно очень много!», — комментируют очевидцы в Instagram.
Москвич не выбрасывает мусор и превратил квартиру в помойку. Из его квартиры по многоэтажному дому расползлись насекомые. В управляющей компании объяснили, что не могут помочь соседям в ближайшее время.
360tv.ru: последние новости
Археологи выяснили, как ацтеки строили башни из черепов Австралийка залпом выпила бутылку пива. Второй рукой она укачивала младенца Консул Узбекистана поблагодарил московских спасателей за помощь соотечественнику
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Галкин поразил Сеть откровенным танцем32
Садальский показал пикантное фото Васильевой37
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Диана: неидельная принцесса27
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение