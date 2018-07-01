«Они заполонили всё»: армия этих насекомых прибывает в Приморье

Жители Артема продолжают страдать от нашествия мух, количество насекомых увеличивается в геометрической прогрессии, сообщает PRIMPRESS.

О «жужжащей» проблеме сообщалось на прошлой неделе. По словам местных жителей, полчища насекомых летят «с птицефабрики». «Раньше мух травили и их было не так много, а теперь сменилось руководство, и, видимо, им не до мух!» — отметили приморцы в соцсетях.

Спустя неделю ситуация не улучшилась, а наоборот — стала хуже. Сейчас от нашествия мух страдают жители не только поселка Заводской, но и села Суражевка. Кроме того, очевидцы сообщают, что надоедливые насекомые «уже до Штыково через сопку долетели».

«Да правда, они даже на Штыковских прудах, я уехала от них бегом, ужас, фу. В начале еще июня там классно так отдохнули, а тут, на тебе», — рассказала жительница Приморья.

Как пишут приморцы в соцсетях, стаи мух мешают людям вести нормальный быт.

«Белье повешала, 3 вещи, мух 40шт».

«Они заполонили всё. Бельё на балкон не повесить, на улице все дома облепили мухи. Мы живём как на помойке. Ужас».

«Я вчера заехала в Суражевку, стояла ждала человека возле клуба, дверь машины была открыта, буквально 5 мин мухи как окружили, я аж не поняла, что происходит».

«Сегодня была у родителей в гостях в Суражевке. Такое количество мух я никогда не видела».

«Была в Заводском, ждала человека, мухи облепили всю машину, за 10 мин. Ужас, такого я давно не видела! Их действительно ОЧЕНЬ много!»