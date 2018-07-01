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Самые яркие фото недели: победа сборной России и «Алые паруса»
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Самые яркие фото недели: победа сборной России и «Алые паруса»
Sputnik Эстония
1 час назад
Женский форум
Фото:
Sputnik Эстония
Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте
Sputnik
.
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