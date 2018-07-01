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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко дали ангела своей дочке
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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко дали ангела своей дочке 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко впервые стали родителями три месяца назад. Имя и лицо своей дочки они до сих пор скрывают, зато поделились радостной новостью — знаменитая пара «ДОМа-2» крестила малышку в одном из московских храмов.
«У нас крестины, мы покрестили нашу девочку. Поздравляем тебя, наша доченька» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделилась молодая мама с подписчиками.
Сегодня девочке исполнилось три месяца, отметить это радостное событие Ольга и Дмитрий решили в церкви. Во время таинства присутствовали только самые близкие люди, а после счастливое семейство отправилось отмечать торжество в ресторан.
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