Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко дали ангела своей дочке

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко впервые стали родителями три месяца назад. Имя и лицо своей дочки они до сих пор скрывают, зато поделились радостной новостью — знаменитая пара «ДОМа-2» крестила малышку в одном из московских храмов.

«У нас крестины, мы покрестили нашу девочку. Поздравляем тебя, наша доченька» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделилась молодая мама с подписчиками.

Сегодня девочке исполнилось три месяца, отметить это радостное событие Ольга и Дмитрий решили в церкви. Во время таинства присутствовали только самые близкие люди, а после счастливое семейство отправилось отмечать торжество в ресторан.