Кастинг «Ералаша» во Владивостоке закончился скандалом

Жительница Владивостока пожаловалась на кастинг в телесериал «Ералаш», который проводился в краевом центре, сообщает PRIMPRESS.

Горожанку возмутило, что организаторы требовали с начинающих актеров деньги за «подготовку к съемкам».

«Обещают, что после успешного прохождения кастинга будет подготовка к съемкам, затем в августе будут сами съемки, но забыли упомянуть одну маленькую деталь, подготовка к съемкам платная, 23000 рублей. Якобы подготовка — это актерские курсы, которые будут проводить какие-то актеры. Затем сама съемка, потом будет у них выпускной, и вручат всем дипломы о прохождении курсов, и подпишет этот диплом сам Борис Грачевский », — поделилась женщина, слова которой опубликовал популярный в Приморье инстаграм-паблик.

По словам горожанки, организаторы кастинга обещают, что серии, в которых примут участие дети, в течение года будут транслировать по федеральному каналу.

«На мой взгляд, это не мало за месяц подготовки и съемки неизвестно еще в какой роли. Для родителей школьников так тем более это не малые деньги, учитывая, что скоро подготовка к учебному году. В общем, если вы планируете идти на этот кастинг, но у вас нет денег на дальнейшую подготовку, то не тратьте свое время», — резюмировала женщина.