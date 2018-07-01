Заработай сам: знаменитости, которые оставят своих детей без наследства

Часто общество завидует детям, которые родились в состоятельных семьях, поскольку считает, что им с рождения дано все для счастливого существования. Однако многие богатые люди современности не желают оставлять миллиарды своим наследникам ради их же блага.

Музыкант вместе со своим супругом Дэвидом Фернишем сошлись во мнении, что сыновья не смогут забрать их состояния. Все £53 млрд отправятся прямиком на благотворительность. Как отметил музыкант, он хочет проявить уважение к труду своих наследников, а «серебряная ложка» лишь портит жизни. Билл Гейтс

Деятель совместно с Уорреном Баффетом основал «Клятву дарения», выступающую своего рода моральным договором, в рамках которого они обещают передать все свои сбережения на благотворительность. Фонд Билла и Мелинды Гейтс получит около $78 млрд уже при жизни пары, а после их кончины сможет забрать все остальное. Создатель Microsoft уверен, что отпрыски должны сами познать труд и заработать свои миллионы. Марк Цукерберг

IT-специалист совместно с Присциллой Чан уже заключили «Клятву дарения», в результате чего все их состояние перейдет фонду, обеспечивающему спонсирование проектов, касающихся сферы образования, борьбы с болезнями и решения других проблем. При жизни пары фонд получит 99% их накоплений, а остальное сможет унаследовать уже после их смерти. Пьер Омидьяр

Основатель eBay сумел заработать больше $8 млрд, которых, как отметил он сам, будет слишком много для жизни его семьи. Предприниматель отмечает, что средства не должны лежать без дела, а в его случае они будут направлены на благо других, поэтому Омидьяр завещал состояния в благотворительный фонд. Эштон Кутчер

Актер и его супруга Мила Кунис заявили, что их дети не получат наследства, поскольку богатство демотивирует человека, который лишается изобретательности и не берется за собственные начинания. Своим отпрыскам они не желают такого будущего, в связи с чем после смерти пары все состояние уйдет на благотворительные цели. Однако Кутчер отмечает, что готов выступить инвестором для своего ребенка, если у того будет иметься хорошая бизнес-идея. Стинг

Благодаря усилию, развитию таланта и настойчивости Стинг смог самостоятельно добиться признания, поэтому не хочет мешать реализации своих детей. Кроме того, музыкант имеет около ста человек, перед которыми у него есть финансовые обязательства, поэтому потратит свои состояния на необходимые нужды. Джин Симмонс

Участник KISS имеет около $300 млн накоплений, которые впоследствии перейдут в пользование сразу нескольким некоммерческим организациям после его смерти. Как отметил Симмонс, соответствующее решение поможет его детям найти свое дело в жизни и идти собственной дорогой. Однако без ничего семья не останется — музыкант предусмотрел годовые пособия для своих наследников на аренду жилья и другие нужды.]]>