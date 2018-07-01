«Столько неуверенности в себе»: Рита Дакота рассказала, как изменилась за 10 лет

Не секрет, что с возрастом мировоззрение людей меняется и порой им кажется, что в прошлом они были очень глупыми и не замечали очевидного. Популярная певица Рита Дакота также недоумевает, как годами ранее могла рассуждать о жизни в совершенно ином ключе.

Выпускница «Фабрики звезд-7» Рита Дакота не боится показаться наивной и умеет признавать собственные ошибки. На днях ей попался на глаза номер одного известного журнала за 2007 год, внутри которого красовалось ее интервью. Она прочитала свои откровения и увидела себя со стороны, что не очень ей понравилось: «Я читала и с каждой новой строчкой оттенок красного на моем лице приобретал все новые и новые оттенки. Боже, откуда во мне было столько неуверенности в себе, страха, комплексов, максимализма, идиотства… Я понимаю, что в 17 не „протестовать“ всем своим существом это странно… Мне бы так хотелось обнять ту Риту из 2007-го и пообещать ей, что все обязательно будет хорошо и она однажды передумает».

Дакота расстроена, ведь 10 лет назад она считала, что быть женственной — неправильно, поскольку она ассоциировала это качество со слабостью. Рита была уверена, это — удел недалеких дам, которые «торгуют своей красотой ради мужчин» и не могут быть самостоятельными личностями, способными постоять за себя. «Я высмеивала женственность, совершенно не понимая вообще, что это такое». Артистку огорчает, что девушки никогда не связывают свои проблемы в виде неудачных отношений, лишнего веса, отсутствия карьеры и постоянных депрессий с неумением обращаться со своей женской природой, энергией, которая может погубить, если ей не научиться управлять. Она советует работать над раскрытием женской сущности, которая содержится не в умении носить красивые наряды, а в стремлении жить в гармонии со своим внутренним миром.

Свои мнения касаемо рассуждений Риты Дакоты ее поклонники оставили в комментариях к ее умозаключениям: «При всем уважении не назвала бы вас женственной девушкой. Вы скорее такая пацанка, как своя в доску, как по говору, так и по внешнему виду». «Вот вы рассказываете, как сильно изменились за последние 10 лет, но глядя на вас этого не видно». «Я согласна, все сильно меняются с годами, я вообще не так, как раньше себя веду и ощущаю». «По комментам в Инстаграме видно что вы любите словечки, которые истинным леди не присущи». «Ой, кто бы говорил, Рита. Вы вовсе не похожи на женственную особу». «Правильно, я тоже с возрастом по-другому мыслить стала и себя воспринимать, это закономерно». «Я с вами согласна! В подростковом возрасте мир кажется другим».

Недавно Риту Дакоту также упрекали в отсутствии женственности: когда она предстала перед ними с собранными волосами в черном костюме, ее образ многим напомнил мужской.