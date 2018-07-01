Императорскую гробницу в Хюэ сохранят в электронном виде

Американская компания CyArk создаст 3D-модели гробницы Ты-Дыка и дворца Ань Динь, чтобы сохранить их облик для будущих поколений

Программа цифрового сохранения была CyArk была создана еще в 2003 году для сохранения объектов всемирного культурного наследия, которые в реальности подвергаются атакам вандалов или разрушительному воздействию природы.

CyArk используют лазерное сканирование и геликоптеры с камерами для создания изображений с высоким разрешением с земли и с неба, а затем обрабатывают и объединяют эти изображения в точную 3D-модель объекта.

На данный момент американская компания задокументировала таким образом уже около 200 объектов по всему миру. В этом году они объединились с Google , чтобы создать проект Open Heritage, благодаря которому коллекцию моделей может увидеть любой желающий.

Император Ты-Дык, которому принадлежала гробница, был четвертым императором последней вьетнамской династии Нгуен (1802-1945). Последние императоры династии проживали во дворце Ань Динь.

Напомним, что с 27 апреля Центр охраны памятников Хюэ запустит для посетителей императорского дворца виртуальные экскурсии. Во время экскурсии туристы перемещаются на 200 лет назад, чтобы осмотреть сложный дизайн и грандиозные экстерьеры гробницы Хай Динь, места отдыха вьетнамского императора Хай Динь.

Источник: VnExpress