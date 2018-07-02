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Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые стала мамой
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Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые стала мамой 

Passion.ru 30 минут назад
Фото: Passion.ru
29-летняя эстонская ведьма Мэрилин Керро родила сына.
Мэрилин Керро принимает поздравления с радостным событием — экстрасенс благополучно родила сына. Об этом сообщается на официальной странице эстонки в Facebook.
«Мать и отец большие молодцы и они очень счастливы», — отмечено в сообщении.
Мэрилин стала настоящей звездой российского шоу «Битва экстрасенсов». Она приняла участие в трех сезонах проекта: в 14-м, 16-м и 17-м. Однако трижды Керро не смогла победить: она занимала лишь второе место. Зато на шоу она встретила свою любовь — колдуна Александра Шепса, но родила не от него. Отцом ее первенца стал норвежец Марк Хансен.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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