Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые стала мамой

Мэрилин Керро принимает поздравления с радостным событием — экстрасенс благополучно родила сына. Об этом сообщается на официальной странице эстонки в Facebook.

«Мать и отец большие молодцы и они очень счастливы», — отмечено в сообщении.

Мэрилин стала настоящей звездой российского шоу «Битва экстрасенсов». Она приняла участие в трех сезонах проекта: в 14-м, 16-м и 17-м. Однако трижды Керро не смогла победить: она занимала лишь второе место. Зато на шоу она встретила свою любовь — колдуна Александра Шепса , но родила не от него. Отцом ее первенца стал норвежец Марк Хансен

Фото: Instagram