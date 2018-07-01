Американский учитель гипнотизировал школьниц и требовал называть себя «хозяином»

Звания «господин учитель» 39‐летнему преподавателю младших классов в школе американского городка Хаммельстаун Джеймсу Уильяму Ментцеру оказалось недостаточно. Он захотел стать «хозяином» для учениц восьми‐11 лет, для чего использовал приемы гипноза, записывал действия девочек в измененном состоянии сознания. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Нанятый в 2003 году учитель младших классов в одной из школ штата Пенсильвания в какой-то момент принялся не только учить ребят, но и повелевать ими. С помощью приемов гипноза он оказывал на девочек особое воздействие и записывал на видео их поведение в гипнотическом состоянии. Также он навязывал им убеждения и требовал повторять «клятвы», в которых именовал себя «хозяином» и подчиняться ему.

«Расследование показало, что Ментцер имел недопустимые контакты с пятью ученицами в возрасте восьми, девяти лет и тремя 11-летними, начиная с августа 2017 года в начальной школе в Восточном Ганновере», — приводит телеканал заявление полиции штата Пенсильвания.

Выявить недопустимое поведение учителя удалось за четыре месяца расследования, начавшегося после заявления нескольких девочек в феврале 2018 года о том, что учитель к ним приставал.

Одна из девушек сказала полиции, что Ментцер требовал от нее повторять фразы: «Я повинуюсь вам, хозяин» и «Я буду подчиняться вашим командам, учитель», пока они были одни в классе. Также он пытался гипнотизировать девочек с помощью ожерелья и разыгрывал с ними шоу, в которых руководил ими, как куклами. Контакты с девочками учитель записывал на iPad или ноутбук.

Ментцер на допросе называл свое поведение частью «генерального плана».

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