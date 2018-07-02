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Учитель начальных классов делал из учениц секс-рабынь с помощью гипноза
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Учитель начальных классов делал из учениц секс-рабынь с помощью гипноза 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Учителя начальных классов из американского штата Пенсильвания обвиняют в сексуальном насилии над ученицей, сообщает New York Post.
Джеймсу Ментцеру (James Mentzer) предъявлены обвинения в растлении пяти малолетних, сексуальном насилии и развратных действиях в отношении малолетних.
Согласно информации полицейских, Ментцер пытался загипнотизировать девочек в возрасте от 8 до 11 лет. Они приходили в его кабинет, чтобы записать видео якобы для учебного задания. Учитель снимал на видео, как те читают текст, раскачивал перед их лицами цепочку и просил повторять: «Я буду подчиняться вам, господин», сообщила одна из жертв.
Какое наказание грозит отстраненному от работы в школе учителю-гипнотизеру, не уточняется. Есть ли у него адвокат также не сообщается.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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