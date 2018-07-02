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Тест: нежная ромашка или знойная роза — какой вы цветок?
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Тест: нежная ромашка или знойная роза — какой вы цветок? 

Passion.ru 24 минуты назад
Фото: Passion.ru
Не зря все великие поэты, да и просто романтики, желая выразить действительно комплимент девушке, сравнивали ее с тем или иным цветком. При этом многие представительницы прекрасного пола втайне мечтают быть похожими на страстную розу, таинственный ирис, изящную орхидею или экзотический лотос. И почему-то расстраиваются, когда им говорят, что они напоминают скромную ромашку или неприхотливый василек. Пройдите наш тест и узнайте, на какой же цветок похожи именно вы.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock
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