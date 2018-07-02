Ещё
Результат на лицо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Результат на лицо 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
На Netflix вышел второй сезон сериала Queer Eye — или, как его переводят на русский, «Натурал глазами гея». Это ремейк одноименного мейковер-шоу, которое выходило с 2003 по 2007 год; задумка состоит в том, что пять геев приезжают к «гадкому утенку» и полностью переделывают его — от одежды и прически до ремонта в доме и навыков общения с окружающими.
«Оригинальная передача боролась за толерантность, мы же боремся за принятие», — говорят герои в начале первого сезона. Всего их пять: Энтони, самый не похожий на гея, отвечает за еду и вино; британец пакистанского происхождения Тэн — за одежду и обувь; чернокожий Карамо — за культуру и социализацию; блондин Бобби — за ремонт, а длинноволосая дива с бородой Джонатан — за прическу и косметику.
Неслучайно, что действие на этот раз происходит не в прогрессивном Нью-Йорке, а на юге США, в консервативной Джорджии — одном из немногих штатов, где в 2004 году — в то время, когда в Массачусетсе уже признали право однополых пар на брак, — по результатам референдума законодательно гей-браки запретили. Они не были легализованы до тех пор, пока закон не приняли на федеральном уровне в 2015 году. При этом «фантастическая пятерка» имеет дело с совершенно разными слоями населения, неожиданно сваливаясь на голову церковникам, реднекам и сторонникам Трампа — с одной целью: заставить себя полюбить.
Водитель самосвала Том живет в Далласе, он немолод и давно разошелся с женой, которую любит до сих пор. У него неопрятная борода и сыпь от волчанки, а в гардеробе — исключительно «джорты» (джинсовые шорты) и сандалии. «У меня никогда не было знакомых геев», — признается он ребятам, которые уже положили на него свой «гей-глаз». И еще: «Нельзя исправить мое уродство». Спустя неделю он — ухоженный мужчина в рубашке по размеру, который наконец набрался смелости и снова позвал любовь своей жизни на свидание. Прощаясь с «фантастической пятеркой», он рыдает и не хочет отпускать их из своих объятий.
Кори служит в полиции города Уайндер, любит устраивать пивные вечеринки в безумных костюмах, а в гараже у него Карамо и Джонатан с неприятным удивлением обнаруживают флажки с символикой Республиканской партии. Когда друг Кори, тоже полицейский, пытается разыграть героев, останавливает их машину и просит документы — у чернокожего Карамо случается нервный срыв. В конце серии, после душевных разговоров с полицейским, признаний в страхе и уверений в миролюбивости Кори, Карамо рыдает.
Таких ситуаций — с десяток на каждый эпизод. Пытаясь отучить «гадких утят» от вредных привычек и привить им чувство стиля, Энтони, Тэн, Джонатан, Карамо и Бобби борются с собственными страхами и проходят собственный путь эволюции. У каждого из них своя история отторжения: Бобби рос в религиозной приемной семье, и после каминг-аута от него отвернулись все близкие и дорогой ему церковный хор. Карамо приходилось бороться не только с гомофобией, но и с расизмом. А Энтони — у которого было больше отношений с женщинами, чем с мужчинами — долгое время не мог принять себя сам, и даже боялся произносить слово «гей» вслух.
«Бороться за принятие» в контексте ремейка не означает, что речь идет исключительно о геях-ведущих и о том, как общество должно принять их. Пятая серия второго сезона начинается с того, что «фантастическая пятерка» смотрит по телевизору ролик про очередного героя, чью жизнь им предстоит изменить навсегда. На экране — операционная, на хирургическом столе лежит Скайлер. Следующий кадр — Скайлер очнулся от наркоза и смотрит вниз, туда, где раньше была женская грудь. «Мы привыкли поддерживать трансгендеров как своих братьев по ЛГБТ-сообществу, но почему-то никогда по-настоящему не задумывались, через что им приходится пройти», — со слезами на глазах говорит один из геев.
Если оригинальное шоу 2003 года показывало, в соответствии с русским переводом, «натуралов глазами гея», то в 2018 году уже не имеет значения, натурал ли участник. Новая «фантастическая пятерка» с одинаковым энтузиазмом берется и за трансгендеров, и за геев, и за женщин. При этом они не пытаются всех переделать под свое представление о том, как красиво — ключ к успеху передачи как раз в индивидуальности. Стилист Тэн, прежде чем обновить гардероб героя, всегда внимательно изучает его старую одежду, и старается подобрать что-то, что не будет сильно противоречить его стилю. Бобби, продумывая интерьер, учитывает привычки и потребности «клиента». Карамо, составляя образовательную программу, исходит из того, что больше всего нужно герою в данный момент: и если он борется со страхом выйти из зоны комфорта, то, скорее всего, потащит его на занятия бальными танцами.
Результат всегда на лицо: герои, будь то пожарный, отец шестерых детей, мэр маленького американского городка или мигрант-любитель видеоигр — под возгласы Джонатана (Yass Queen!) получают уверенность в себе, а зритель — заплаканные глаза. Повышенная эмоциональность шоу гарантировала передаче высокие рейтинги, и, если учесть, что второй сезон вышел через полгода после первого, новые эпизоды можно ждать зимой.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Галкин поразил Сеть откровенным танцем32
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»169
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Новости партнеров
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение