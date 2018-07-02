Результат на лицо

На Netflix вышел второй сезон сериала Queer Eye — или, как его переводят на русский, «Натурал глазами гея». Это ремейк одноименного мейковер-шоу, которое выходило с 2003 по 2007 год; задумка состоит в том, что пять геев приезжают к «гадкому утенку» и полностью переделывают его — от одежды и прически до ремонта в доме и навыков общения с окружающими.

«Оригинальная передача боролась за толерантность, мы же боремся за принятие», — говорят герои в начале первого сезона. Всего их пять: Энтони, самый не похожий на гея, отвечает за еду и вино; британец пакистанского происхождения Тэн — за одежду и обувь; чернокожий Карамо — за культуру и социализацию; блондин Бобби — за ремонт, а длинноволосая дива с бородой Джонатан — за прическу и косметику.

Неслучайно, что действие на этот раз происходит не в прогрессивном Нью-Йорке, а на юге США, в консервативной Джорджии — одном из немногих штатов, где в 2004 году — в то время, когда в Массачусетсе уже признали право однополых пар на брак, — по результатам референдума законодательно гей-браки запретили. Они не были легализованы до тех пор, пока закон не приняли на федеральном уровне в 2015 году. При этом «фантастическая пятерка» имеет дело с совершенно разными слоями населения, неожиданно сваливаясь на голову церковникам, реднекам и сторонникам Трампа — с одной целью: заставить себя полюбить.

Водитель самосвала Том живет в Далласе, он немолод и давно разошелся с женой, которую любит до сих пор. У него неопрятная борода и сыпь от волчанки, а в гардеробе — исключительно «джорты» (джинсовые шорты) и сандалии. «У меня никогда не было знакомых геев», — признается он ребятам, которые уже положили на него свой «гей-глаз». И еще: «Нельзя исправить мое уродство». Спустя неделю он — ухоженный мужчина в рубашке по размеру, который наконец набрался смелости и снова позвал любовь своей жизни на свидание. Прощаясь с «фантастической пятеркой», он рыдает и не хочет отпускать их из своих объятий.

Кори служит в полиции города Уайндер, любит устраивать пивные вечеринки в безумных костюмах, а в гараже у него Карамо и Джонатан с неприятным удивлением обнаруживают флажки с символикой Республиканской партии . Когда друг Кори, тоже полицейский, пытается разыграть героев, останавливает их машину и просит документы — у чернокожего Карамо случается нервный срыв. В конце серии, после душевных разговоров с полицейским, признаний в страхе и уверений в миролюбивости Кори, Карамо рыдает.

Таких ситуаций — с десяток на каждый эпизод. Пытаясь отучить «гадких утят» от вредных привычек и привить им чувство стиля, Энтони, Тэн, Джонатан, Карамо и Бобби борются с собственными страхами и проходят собственный путь эволюции. У каждого из них своя история отторжения: Бобби рос в религиозной приемной семье, и после каминг-аута от него отвернулись все близкие и дорогой ему церковный хор. Карамо приходилось бороться не только с гомофобией, но и с расизмом. А Энтони — у которого было больше отношений с женщинами, чем с мужчинами — долгое время не мог принять себя сам, и даже боялся произносить слово «гей» вслух.

«Бороться за принятие» в контексте ремейка не означает, что речь идет исключительно о геях-ведущих и о том, как общество должно принять их. Пятая серия второго сезона начинается с того, что «фантастическая пятерка» смотрит по телевизору ролик про очередного героя, чью жизнь им предстоит изменить навсегда. На экране — операционная, на хирургическом столе лежит Скайлер. Следующий кадр — Скайлер очнулся от наркоза и смотрит вниз, туда, где раньше была женская грудь. «Мы привыкли поддерживать трансгендеров как своих братьев по ЛГБТ-сообществу, но почему-то никогда по-настоящему не задумывались, через что им приходится пройти», — со слезами на глазах говорит один из геев.

Если оригинальное шоу 2003 года показывало, в соответствии с русским переводом, «натуралов глазами гея», то в 2018 году уже не имеет значения, натурал ли участник. Новая «фантастическая пятерка» с одинаковым энтузиазмом берется и за трансгендеров, и за геев, и за женщин. При этом они не пытаются всех переделать под свое представление о том, как красиво — ключ к успеху передачи как раз в индивидуальности. Стилист Тэн, прежде чем обновить гардероб героя, всегда внимательно изучает его старую одежду, и старается подобрать что-то, что не будет сильно противоречить его стилю. Бобби, продумывая интерьер, учитывает привычки и потребности «клиента». Карамо, составляя образовательную программу, исходит из того, что больше всего нужно герою в данный момент: и если он борется со страхом выйти из зоны комфорта, то, скорее всего, потащит его на занятия бальными танцами.

Результат всегда на лицо: герои, будь то пожарный, отец шестерых детей, мэр маленького американского городка или мигрант-любитель видеоигр — под возгласы Джонатана (Yass Queen!) получают уверенность в себе, а зритель — заплаканные глаза. Повышенная эмоциональность шоу гарантировала передаче высокие рейтинги, и, если учесть, что второй сезон вышел через полгода после первого, новые эпизоды можно ждать зимой.