Фото: Анджелина Джоли на церковной службе в Лондоне

Анджелина Джоли сейчас находится в Лондоне, где не только работает на съемочной площадке «Малефисенты 2» (попутно давая таблоидам поводы для все новых скандальных слухов), но и посещает различные светские мероприятия. На днях Анджелина стала едва ли не самой яркой (и безусловно одной из самых стильно одетых) гостьей церковной службы в Соборе святого Павла в британской столице.

Служба была организована в честь 200-летия учреждения Наиболее выдающегося ордена Святых Михаила и Георгия (The Most Distinguished Order of St. Michael and St. George), британского ордена, обладательницей которого в 2014 году стала и Анджелина Джоли.

Актрисе этот орден за активное участие во внешней политике Великобритании вручила лично королева Елизавета II , которой, к сожалению, пришлось пропустить службу из-за плохого самочувствия. Анджелина же, появившись на службе, затмила большинство гостей строгим, но элегантным и стильным ансамблем с гармонично подобранным головным убором — британские СМИ уже отметили, что чем-то ее стиль был похож на стиль Меган Маркл.

