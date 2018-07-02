Какие напитки можно и нельзя пить ребенку, если у него гастрит

Узнайте, какие напитки противопоказаны ребенку с диагнозом «гастрит», а какие воды и соки, наоборот, разрешены.

В жаркие летние дни потребность в жидкости резко возрастает, но, чтобы восполнить ее нехватку, подходят далеко не все напитки, особенно если у ребенка проблемы с желудком. К сожалению, в летнее время на отдыхе в отелях, на даче у бабушки, даже в некоторых пансионатах родители не всегда следят за тем, чем именно их ребенок утоляет жажду. Довольно часто это приводит к тому, что у детей появляются боли в животе, тошнота иногда и диарея. Все эти симптомы характерны для такого состояния, как гастрит, которым в наше время, увы, страдает каждый 3-4 ребенок школьного возраста.

Елена Борисовна Черкасова , педиатр, врач высшей категории сети клиник «Витбиомед+», рассказала «Летидору», какие напитки не подходят детям в момент обострения гастрита и какие воды и соки, наоборот, помогут в этой ситуации.

Что такое гастрит

Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. Как правило, это состояние у детей развивается после 6 лет, поскольку до 7 лет их пищеварительная система еще формируется и желудочный сок обладает пониженной кислотностью.

Причины, вызывающие раздражение слизистой желудка, могут быть разными: это и неправильное питание (нерегулярное, еда всухомятку, перекусы фастфуд, газированные напитки), и вирусные инфекции, и некоторые лекарства (например, аспирин или нестероидные противовоспалительные средства), и нарушение микрофлоры кишечника, и постоянные стрессы и др.

Поскольку при гастрите воспаляется слизистая желудка, питание и напитки должны подбираться так, чтобы не вызывать ее дальнейшего раздражения и способствовать снижению воспаления.

Напитки при гастрите не должны вызывать чрезмерное выделение желудочного сока.

Что противопоказано пить при гастрите

любые газированные напитки (кола, спрайт, фанта и даже минеральная газированная вода);

квас (этот кислый напиток является продуктом брожения — и то и другое раздражает слизистую);

кислые фруктовые соки, особенно цитрусовые, яблочные;

овощные соки (в том числе томатный);

крепкий чай, кофе, какао — кофеин стимулирует выработку соляной кислоты;

кефир, обезжиренное молоко, молочную сыворотку, обезжиренные йогурты, тан, айран и прочие кисломолочные продукты;

мясные, рыбные, грибные бульоны, крепкие овощные отвары. Хотя эти жидкости скорее относятся к еде, но многие родители считают, что бульон при болезни полезен, тогда как при гастрите он за счет высокого содержания экстрактивных веществ, напротив, стимулирует выработку желудочного сока.

Что можно пить во время обострения и для профилактики гастрита

Во время обострения важно, чтобы ребенок много пил, особенно если у него наблюдается рвота или диарея. Баланс жидкости и солей нужно восполнять. Для этой цели подойдут специальные растворы, например, регидрон, гидровит. Это порошки, содержащие минеральные вещества, соли, сахара, они разводятся в воде и способствуют снятию обезвоживания и восстановлению электролитного баланса.

В острый период при рвоте и диарее их можно давать вместо любых других напитков и, конечно, пищи.

Важно: эти растворы следует давать ребенку не дольше 12-24 часов. Если рвота и диарея сохраняются, вызовите врача.

При гастрите детям разрешены:

Цельное молоко и сливки, если у ребенка нет повышенной реактивности на эти продукты и если нет воспаления кишечника, сопровождающегося диареей. Молоко обволакивает слизистую желудка, оказывает успокаивающее действие. Также оно обладает низкой кислотностью, что полезно при повышенном выделении желудочного сока при гастрите.

Молочные и фруктовые кисели — их действие обволакивающее, смягчающее.

Некрепкий чай.

Чай с молоком.

Щелочная минеральная вода без газа: «Боржоми», «Железноводская», «Ессентуки №4», «Аривали» («Нагутская-26»), «Нарзан», «Новотерская».

Эти воды нужно пить натощак, за некоторое время до еды, некоторые в теплом виде (см. инструкции к каждой воде), они гасят излишнюю кислоту в желудке.

Фруктовые и ягодные соки — из сладких фруктов и ягод, разведенные водой.

Протертые компоты.

Помните также, что напитки не должны быть горячими или холодными — это тоже раздражает слизистую. Их нужно давать в теплом виде.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«ВКонтакте» и «Одноклассниках»!