Острый момент: Джоли, Лайвли, Купер и другие звезды, изменившие форму подбородка

Казалось бы, к каким только пластическим операциям знаменитости ни прибегали в погоне за красотой и молодостью, но изменение формы подбородка — это что-то новенькое. Разбираем, кто из кумиров миллионов прибегал к коррекции нижней части лица и кому это однозначно пошло на пользу, в нашем материале!

Пластика подбородка делает лицо более гармоничным и помогает скрыть его недостатки.

В современном мире красивой считается внешность с правильными чертами и пропорциональным строением лица, поэтому такой момент, как подбородок, может испортить всю идиллию.

Мужчина с большим и широким подбородком выглядит брутально и мужественно, однако представительницы прекрасного пола готовы на любые меры, которые помогут заполучить кукольное лицо с красивым и аккуратным подбородком. При выступающей нижней части челюсти глаза и нос кажутся впалыми. Не стоит забывать, что с возрастом у большинства появляется второй подбородок, что также негативно сказывается на красоте.

Виды коррекции подбородка

1. Ментопластика. Уменьшение подбородка

Уменьшение необходимо, если у человека слишком большой, тяжелый или чрезмерно выступающий подбородок. Хирург делает разрез изнутри, через внутреннюю часть губы.

Старшая дочь Деми Мур Румер Уиллисприбегла к такой процедуре. В наследство от папы Брюса Уиллиса Румер получила массивный подбородок. В детстве он доставлял девочке только неприятности в виде насмешек и нападок в школе.

Мур отговаривала дочь от операции, но Румер не отказалась от задуманного и в итоге уменьшила нижнюю часть лица. Хотя звездная дочка и не достигла глобальных изменений, но результат заметен невооруженным глазом.

2. Ментопластика. Увеличение подбородка

Увеличение подбородка необходимо при видимой деформации лица и дисгармонии. Для получения необходимого результата хирург подбирает подходящий вариант имплантации. Во время операции врач делает надрез на внутренней стороне нижней губы и устанавливает имплантат из нейтральных для организма материалов.

К хирургической коррекции подбородка прибегают не только девушки, но и мужчины. Яркий тому пример — кумир миллионов Брэдли Купер . Возлюбленный супермодели Ирины Шейк в свое время тоже поработал над своим внешним видом. Изменения видны невооруженным глазом. После установки имплантатов Купер стал выглядеть брутальнее и мужественнее.

3. Липофилинг

Ментопластика — способ изменить форму и размер подбородка. Однако пластику подбородка можно сделать, не прибегая к серьезному хирургическому вмешательству. Безоперационный способ корректирования внешнего вида подбородочной области в эстетической медицине носит название липофилинг. Эта процедура заключается во введении жировой ткани пациента в определенную область для увеличения объема и активно используется для увеличения подбородка, избавления от нежелательной ямочки на нем.

Мы свечку не держали, но фанаты Эшли Симпсонуверены, что девушка прибегла именно к такому методу исправления нижней части лица. Если сравнить фото Эшли, то становится очевидно, что изменения пошли блондинке только на пользу.

4. Мандибулопластика

Еще одна крайне популярная процедура — мандибулопластика— пластическая операция на челюсти для решения проблем не только эстетического, но и функционального характера. За счет исправления дефектов угла и края тела нижней челюсти можно даже исправить прикус.

Цель такой операции — улучшение эстетики нижней трети лица и устранение врожденных или приобретенных деформаций челюсти. Такие отклонения чаще всего приводят к нарушению прикуса и негативно сказываются на здоровье зубов и работе системы пищеварения.

Эта процедуру можно разделить на три вида:

Резекция. Уменьшение объема при помощи перемещении или удалении избыточной костной ткани.

Имплантация. Установка искусственных имплантов. Иногда используют хрящевые ткани самого пациента.

Изменение контура. Допустимо комбинирование нескольких методик, в том числе и использование инъекций.

5. Коррекция второго подбородка

Второй подбородок — распространенный недостаток внешности, который встречается чаще всего у представительниц прекрасного пола. Двойной подбородок не только прибавляет возраста его обладательнице, но и меняет пропорции лица не в лучшую сторону.

Причины появления двойного подбородка: — наследственность, — отложение жира, — осанка, — возраст, — гормональные нарушения, — заболевания щитовидной железы.

Как бороться с двойным подбородком?

1. Процедура Just Perfect

Программа Just Perfect помогает избавиться от локальных жировых отложений и одновременно с этим подтянуть складку кожи в проблемой зоне. Лифтинг тканей проводится по специально разработанной технологии. Программа подходит для любого возраста. Процедура проходит в два этапа:

1-й этап:специалист с помощью ультразвуковой системы точечно воздействует на мембраны жировых клеток, так ему удается устранить отложения в подчелюстной зоне. Содержимое адипоцитов (клеток, из которых в основном состоит жировая ткань) выделяется в межклеточное пространство, затем выводится из организма лимфатической системой. Отложения в области второго подбородка исчезают словно по волшебству.

2-й этап:когда от подкожного жира не осталось и следа, косметолог проводит турболифтингкожи нижней трети лица. Он позволяет мгновенно подтянуть кожу и убрать излишки ткани, оставшиеся после первого этапа. Комплексное воздействие сохраняет естественные пропорции лица и делает его контур идеальным без операции.

Цена программы в клинике GEN87 — 12 000 рублей за одну процедуру.

2. Липолитики

Липолитики — это препараты, способные при подкожном введении расщеплять жировую ткань, после чего она постепенно выводится из организма, улучшает кровообращение и микроциркуляцию лимфы. Данная методика довольно болезненна, но, судя по отзывам, оно того стоит. Результат будет заметен уже через 2-3 процедуры.

3. Липосакция подбородка

Липосакция подбородка проводится для улучшения контуров лица и шеи, при этом из данной области с помощью вакуумного насоса устраняются излишки жира, которые образуют непривлекательную складку. Этот метод считается самым радикальным и назначается только в запущенных случаях. По сути, эта процедура является хирургическим вмешательством: после нее накладывается компрессионная повязка, которую необходимо носить в течение трех дней. Но зато, когда отек спадет, результат однозначно тебя порадует.

4. Миостимуляция

Один из верных способов убрать провисающий подбородок. Процедура заключается в воздействии электрических импульсов на мышцы. С помощью этой манипуляции без упражнений и массажей можно добиться быстрого результата. Миостимуляция выводит лишнюю жидкость из обрабатываемой зоны, а это еще раз доказывает, что ненавистный подбородок уменьшится в размерах.

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Фото: Shutterstock, Instagram, Global Look Press