Было — стало: как сейчас выглядит и чем занимается одна из самых возрастных участниц «Дома-2» Ирина Агибалова

Ирина Александровна Агибалова — мать двоих участниц «Дома-2» Маргариты Агибаловой Ольги Гажиенко пришла на проект в 2010 году. У нее сложились довольно напряженные отношения с участниками, так как женщина часто позволяла себе различные колкости в их адрес. Тогда Ирина выглядела вот так.

Еще будучи участницей реалити Агибалова всерьез занялась собой. Женщина изменилась до неузнаваемости. Ирина сделала ряд пластических операций, которые включали в себя подтяжки, пластику шеи, увеличение губ и другие процедуры. Стоит отметить, что первый опыт знакомства с пластикой у Агибаловой был неудачным, но в итоге из женщины сделали эффектную красотку. Смотри сама.

С проекта Ирина ушла в 2013 году после того, как ее дочь Ольга вместе с мужем покинули реалити в связи с рождением сына Кирилла. После ухода из шоу Агибалова активно ведет соцсети, в которых рассказывает о красоте, похудении, а также кулинарии.

А тебе нравилась эта скандальная участница на проекте?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:соцсети, Instagram