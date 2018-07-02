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Было — стало: как сейчас выглядит и чем занимается одна из самых возрастных участниц «Дома-2» Ирина Агибалова
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Было — стало: как сейчас выглядит и чем занимается одна из самых возрастных участниц «Дома-2» Ирина Агибалова 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Чем сейчас живет 53-летняя экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Агибалова.
Ирина Александровна Агибалова — мать двоих участниц «Дома-2» Маргариты Агибаловой и Ольги Гажиенко пришла на проект в 2010 году. У нее сложились довольно напряженные отношения с участниками, так как женщина часто позволяла себе различные колкости в их адрес. Тогда Ирина выглядела вот так.
Еще будучи участницей реалити Агибалова всерьез занялась собой. Женщина изменилась до неузнаваемости. Ирина сделала ряд пластических операций, которые включали в себя подтяжки, пластику шеи, увеличение губ и другие процедуры. Стоит отметить, что первый опыт знакомства с пластикой у Агибаловой был неудачным, но в итоге из женщины сделали эффектную красотку. Смотри сама.
С проекта Ирина ушла в 2013 году после того, как ее дочь Ольга вместе с мужем покинули реалити в связи с рождением сына Кирилла. После ухода из шоу Агибалова активно ведет соцсети, в которых рассказывает о красоте, похудении, а также кулинарии.
А тебе нравилась эта скандальная участница на проекте?
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Фото:соцсети, Instagram
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