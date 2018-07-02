Семейный бизнес: за и против

В России мне иногда приходится слышать негативные характеристики и вообще подмену понятий, если речь заходит о семейном бизнесе. Некоторые ассоциируют его с поблажками в работе, трудоустройством родственников, которые не особо этого достойны по своей квалификации, возрасту, опыту и проч. не соответствуют занимаемой должности.

Но давайте разбираться. Если мы взглянем на мировой опыт, то картинка окажется совсем другой. Во всем мире есть примеры династий, которые десятилетиями управляют семейным бизнесом. И на самом деле нет ничего плохого в том, что ребенок продолжает дело родителей. По сути, бизнес, семейное дело — это тоже вид наследства, как и дом, квартира, машина, деньги.

Преимуществ у семейного бизнеса много. Во-первых, высокая лояльность сотрудников и готовность работать до седьмого пота ради общего дела. Собственнику не нужно переживать, что кто-то из конкурентов переманит ценного специалиста или что через год менеджер вам заявит, что он устал работать так много и хочет уехать заниматься йогой в Индию.

Во-вторых, высокая степень доверия к таким сотрудникам. В семейном бизнесе риски воровства сотрудников, получения «откатов» гораздо меньше. И вообще кому, как не родному человеку вы можете довериться?! Ваш ребенок или брат не побежит при первом удобном случае рассказывать о финансовых показателях и стратегии вашей компании конкурентам. Он не станет за вашей спиной открывать второй или третий бизнес и переманивать клиентов, как это часто делают партнеры.

Более того, в капиталистической системе вполне естественно и закономерно отцу семейства растить себе преемника. Например, в Великобритании, в стране самых строгих правил, принято воспитывать новое поколение наследников для развития и продолжения семейного дела. Приведу наглядный пример. С сыном моих друзей в одной из самых престижных частных школ Великобритании учился молодой человек, потомок династии овцеводов. Его семья на протяжении 200 лет в Шотландии владеет крупной фермой по разведению овец. Глава семьи отправил своего сына в крутую школу, а затем в элитный ВУЗ, чтобы сын смог не только продолжить их дело, но и преумножить достижения предков и вывести бизнес на новый уровень.

На слуху много других успешных примеров семейного бизнеса: известные итальянские семьи Armani, Versaci, Prada, французские — Пино, Арно, японские — Ивасаки и Тоеда и проч.

На самом деле аналогичная практика существовала и в дореволюционной России. Вспомним династии купцов Морозовых, Мамонтовых, Третьяковых, Бахрушиных, Рябушинских, где каждое последующее поколение способствовало дальнейшему процветанию семейного бизнеса. Во что это вылилось все знают. Эти семьи по праву гордились каждым новым поколением, которое оставило неизгладимый след в мире науки и искусства.

Сегодня в российских реалиях мы часто путаем семейный бизнес и кумовство. В основном это связано с незрелостью капитализма, отсутствием опыта воспитания преемников, особенностями национальной культуры и экономическими и социальными потрясениями, с которыми наша страна столкнулась в 90-е годы.

Многие преуспевающие предприниматели после развала СССР открывали свой бизнес, заполняя пустующие ниши на рынке. Некоторые это делали просто чтобы выжить. Сколько ученых, научных сотрудников, учителей, врачей вынуждены были сменить сферу деятельности. Кто-то организовывал кооперативы, другие подались в челноки, третьи основывали кустарное производство. Тогда никто не думал о продолжении дела, напротив, детей отправляли учиться за границу и желали им лучшей доли. Только в последние годы я все чаще слышу разговоры о необходимости взращивания наследников, преемников частного бизнеса. Ведь это сложно.

В первую очередь должны совпадать интересы родителей и детей, а в обществе цениться высокая личная ответственность каждого человека. В Европе никто не будет продвигать или ставить на важные должности ребенка, если он может опозорить род или навредить репутации семьи или компании. Большинство наследников самых богатых семей уже подростками зарабатывают деньги, воспитываются в строгости, многие начинают в компаниях родителей с самых низших должностей.

В России бывает все наоборот. Мне часто приходится видеть как успешные предприниматели, которые всю свою молодость положили на построение собственного бизнеса, и упустили из виду детей, вынуждены в знак искупления пристраивать наследников в свои компании, даже если они совершенно не соответствуют занимаемой должности. Как правило, страдают от этого все стороны: сотрудники недовольны, родители прессингуют детей или закрывают глаза на их лень и разгильдяйство. В итоге бизнес несет убытки. В этом случае мы уже можем говорить о семейном бизнесе со знаком минус. Точнее — о кумовстве, которое как раз несет негативный оттенок. Но в частном семейном бизнесе владелец своим кошельком расплачивается за все ошибки и самостоятельно отвечает за все решения, в том числе в кадровой политике. А как насчет крупных компаний?

Здесь ситуация будет совсем другой. Как только компания превращается в крупный бизнес со множеством акционеров, то начинают действовать другие правила игры. В этом случае затронуты интересны разных сторон. Чтобы избежать конфликтов интересов и возможной коррупции, в таких компаниях запрещено брать на работу знакомых и родственников.

Например, в США в любой крупной компании руководители всех рангов не могут не только принимать на работу родственников, но и привлекать их в качестве подрядчиков. Все сотрудники таких организаций обязаны регулярно проходить антикоррупционные тренинги.

Но особенно строг этот запрет в государственных организациях, которые существуют на деньги налогоплательщиков. Уже доказано, что в странах, где распространена практика принимать родственников и знакомых в бюджетные структуры, заметно выше уровень коррупции по стране, безработицы и даже детской смертности. Не случайно во многих цивилизованных странах строжайше запрещено принимать на работу родственников. Многим политикам это стоило карьеры. Еще не стих шум после скандалов, которые сотрясали известные политические партии в Германии и во Франции несколько лет назад. В США такая практика может обернуться даже уголовным преследованием.

Одним словом, как говорит мой друг, владелец бизнеса может нанимать, кого хочет. Ответственность он несет сам за свои деньги. А уж как он распорядится своими возможностями зависит от уровня его образования, воспитания, культуры ведения бизнеса и вообще морально-этических принципов.

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